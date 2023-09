Turchia-Armenia è un match della quinta giornata del gruppo D di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca venerdì alle 20:45: pronostici.

La Croazia, la grande favorita per la vittoria di questo gruppo, a giugno è stata impegnata in Olanda con Final Four di Nations League, persa in finale contro la Spagna. Modric e compagni hanno dunque giocato due partite in meno rispetto all’attuale capolista, la Turchia. Che, nel frattempo, ne ha approfittato per prendersi la vetta del girone ed ipotecare la qualificazione ad Euro 2024.

Guidati dal tedesco Stefan Kuntz, Calhanoglu e compagni hanno subito risollevato la testa dopo l’unica sconfitta subita finora – lo scorso marzo furono battuti 2-0 proprio dalla Croazia – non tradendo le attese con Lettonia (2-3) e Galles (2-0). Due vittorie fondamentali che vanno ad aggiungersi a quella ottenuta nella prima giornata ai danni dell’Armenia, momentaneamente la seconda forza del girone (in attesa dei recuperi della Croazia). Quella con i “vicini di casa” è sempre una sfida delicata, per motivi che travalicano gli aspetti puramente sportivi e calcistici. All’andata la Turchia la spuntò 2-1 in uno stadio blindato per motivi di ordine pubblico – i rapporti tra i due paesi sono sempre molto tesi – rimontando lo svantaggio iniziare (autorete di Kabak). Dopo quella delusione, tuttavia, l’Armenia non si è persa d’animo, andando a vincere addirittura 4-2 in Galles e battendo 2-1 la Lettonia. Sei punti pesanti, che consentono alla selezione allenata dall’ucraino Oleksandr Petrakov di diventare una candidata credibile per la qualificazione.

Con il talentino Arda Guler – acquistato in estate dal Real Madrid – infortunato ed escluso dai convocati insieme all’altro indisponibile Unal, Kuntz punta sulla cosiddetta “vecchia guardia”, composta dai vari Calhanoglu, Under, Yilmaz, Demiral e Celik. Nell’Armenia non ci sarà ovviamente Henrikh Mkhitaryan, che ha detto addio alla nazionale ormai da due anni.

Come vedere Turchia-Armenia in diretta tv e in streaming

Turchia-Armenia è in programma venerdì alle 20:45 e si giocherà all’Eskişehir Yeni Stadyumu di Eskişehir, in Turchia. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Non c’è bisogno di ribadire quanto l’Armenia senta questa partita ma neanche una gara di sacrificio potrebbe bastare per evitare la sconfitta contro una Turchia che, già lo scorso marzo, si è dimostrata superiore. Sembrano, tuttavia, esserci i presupposti per assistere ad un match prolifico: l’Armenia, infatti, nelle prime tre giornate di gol ne ha realizzati sette.

Le probabili formazioni di Turchia-Armenia

TURCHIA (4-3-3): Bayindir; Celik, Demiral, Bardakci, Soyuncu; Calhanoglu, Ozcan, Kokcu; Under, Yilmaz, Akturkoglu.

ARMENIA (5-4-1): Cancarevic; Dashyan, Arutyunyan, Haroyan, Mkrtchyan, Hovhannisyan; Briasco, Spertsyan, Iwu, Zelarayan; Ranos.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1