Gratta e Vinci, premio raddoppiato grazie all’app: come fare per non sbagliare

Gratta e Vinci, il premio è raddoppiato grazie all’applicazione e alla sincerità del tabaccaio. Ecco come fare per evitare tutti i rischi

Ve lo abbiamo detto più di una volta, raccontato in diverse occasioni: per essere tranquilli quando si gioca al Gratta e Vinci – il momento di distrazione ci può essere sempre – e non perdere dei soldi dopo che la fortuna ha deciso di baciarvi, è sempre meglio scaricare l’applicazione apposita che permette, in pochi secondi, di controllare se il tagliando è vincente o meno.

E se non avete scaricato l’applicazione, dovete sempre affidarvi a quella che è l’onestà del tabaccaio che, in questo caso, così come raccontato da Agimeg.it, è stato davvero enorme. Allora, raccontiamo i fatti: nella tabaccheria Petralia un cliente ha comprato un Vinci in Grande, il biglietto che ha un costo di 25euro e che regala come vincita minima la bellezza di 40euro. L’uomo in questione grattando il tagliando ha centrato un numero, il 60, che gli ha permesso di vincere 250euro. Contento si è presentato davanti al titolare, che ha passato il Vinci in Grande nella macchinetta per dare i soldi della vincita. E qui la sorpresa.

Gratta e Vinci, il premio era doppio

Attraverso l’applicazione, appunto, il titolare, Francesco Petralia, ha controllato il tagliando e nell’area bonus dello stesso, l’uomo aveva trovato anche la banconota che permette, appunto, di vincere altri 250euro. Insomma, alla fine, è riuscito a portare a casa la bellezza di 500euro anche grazie, come detto, a quella che è stata la signorilità, e l’onestà, del titolare.

Come detto però queste storie non finiscono sempre nel migliore dei modi quindi noi da queste colonne vi ridiamo di nuovo quel consiglio che più volte vi abbiamo dato: scaricatela l’applicazione, è gratis, e vi permette di stare davvero tranquilli. Non ci pensate più.