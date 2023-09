Tennis, una pin up al Flushing Meadows | Che fisico: pubblico in estasi

Tennis, il pubblico del Flushing Meadows è rimasto a bocca spalancata all’arrivo di questa meraviglia: davanti al suo fisico da pin up sono andati tutti in estasi.

Sono diverse le tenniste che attirano le attenzioni del pubblico non solo per le loro doti in campo ma anche per il loro fascino, diventando delle vere icone di bellezza. La protagonista di questo articolo, però, non è una sportiva. Il suo nome figura tra le “wag” più amate e seguite dai tifosi, da diverso tempo impegnata in una relazione con Taylor Fritz, considerato uno dei migliori atleti della sua generazione.

Stiamo parlando della meravigliosa Morgan Riddle. Classe 1997, il pubblico ha imparato a conoscerla in seguito all’ufficializzazione della sua relazione con Taylor. A far scoppiare la scintilla tra i due è stata un’app di incontri, che entrambi utilizzavano durante la pandemia di Covid. Si sono poi frequentati per qualche tempo, prima di portare il loro rapporto al livello successivo.

Oggi formano una delle coppie più belle e affiatate nel mondo del tennis. Ed è proprio grazie a Morgan e al suo amore se il giocatore è riuscito a mettere da parte le pressioni andando incontro ad una vera e propria rinascita. Ex numero 5 del mondo (posizione raggiunta lo scorso febbraio) al momento si trova al nono posto del ranking mondiale. In questi giorni l’atleta sta disputando il prestigioso US Open.

Tennis, Morgan Riddle conquista il Flushing Meadows: look spettacolare e fisico da urlo

La Riddle è sempre pronta a supportare il fidanzato e, di recente, si è recata presso il Flushing Meadows così da poter fare il tifo per Fritz. Modella e influencer molto seguita sui social, non manca mai di tenere aggiornati i fan sulla sua vita. Attraverso post e storie, condivide la sua quotidianità finendo ogni volta col scatenare le reazioni dei follower che hanno perso la testa per lei.

Morgan è dotata di una bellezza davvero irresistibile. Le sue foto vengono puntualmente sommerse dai like e dai commenti degli utenti. E da quando ha ufficializzato la relazione con il tennista, il suo seguito è andato incontro ad un notevole aumento. Oggi può vantare un profilo Instagram seguito da oltre 180 mila persone, con le quali interagisce giorno dopo giorno.

Nell’ultimo post apparso sul suo account è possibile vederla mentre assiste agli US Open. L’influencer ha optato per un look in cui a regnare è il colore rosso: top e gonna abbinati ad un paio di stivali alti bianchi, che le calzano a pennello mettendo in risalto la sua fantastica silhouette. Con un sorriso raggiante ed un fisico da urlo, la bella Morgan ha fatto breccia nel cuore dei tifosi, rimasti stregati da tanta meraviglia.