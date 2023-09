Napoli-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Napoli-Lazio è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Mai guardare la classifica dopo le prime giornate: una delle regole non scritte che riguarda tanto la Serie A quanto gli altri campionati. Eppure fa strano vedere Napoli e Lazio, rispettivamente prima e seconda nell’ultima stagione, separate già da sei punti dopo i primi due turni, con la squadra di Maurizio Sarri, grande ex della partita, ancora a secco.

Ed invece azzurri e biancocelesti vivono una situazione diametralmente opposta. Il Napoli è ripartito da dove aveva lasciato. Poco importa se in panchina non ci sia più Luciano Spalletti, ma Rudi Garcia. Il tecnico francese, tornato ad allenare in Italia dopo l’esperienza alla Roma – per lui tirerà un po’ aria di derby – ha dimostrato (almeno per ora) di poter raccogliere il testimone dell’attuale commissario tecnico della nazionale. Il suo è un Napoli piè verticale, meno legato al possesso, ma i protagonisti della cavalcata scudetto sono sempre lì. Negli ultimi giorni di mercato, al posto di Gabri Veiga – alla fine il talento spagnolo ex Celta Vigo ha preferito i petroldollari sauditi – è arrivato un giocatore molto interessante come il danese Lindstrom, le cui caratteristiche sembrano combaciare alla perfezione con le novità che vorrebbe introdurre Garcia. Napoli che finora ha subito solo un gol, a Frosinone, ma che in compenso ne ha realizzati cinque (3 ai ciociari e 2 al Sassuolo).

Da rivedere invece la Lazio, che dopo la beffarda rimonta subita a Lecce – da 0-1 a 2-1 – non è riuscita a reagire, perdendo (0-1) anche contro il neopromosso Genoa, passato all’Olimpico grazie ad una rete dell’oriundo Retegui. Momento dunque delicato per Sarri e i suoi uomini, che lo scorso anno furono tra i pochi ad espugnare il “Maradona” e ad infliggere una sconfitta – comunque indolore per gli azzurri – alla dominatrice del torneo.

Napoli-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Nel Napoli Kvaratskhelia partirà finalmente dal 1′, dopo essere entrato a gara in corso con il Sassuolo. Garcia in ogni caso ha tutti a disposizione tranne il portiere Gollini, che si è fatto male ad una mano. Gli azzurri scenderanno in campo con la formazione tipo: davanti con Osimhen e “Kvara” giocherà Politano. In panchina ci sarà anche il neorrivato Lindstrom.

Poche novità anche per Sarri: il tecnico toscano dovrebbe confermare l’undici che domenica scorsa ha affrontato il Genoa. L’unico dubbio riguarda il centrocampo, dove il giapponese Kamada è in ballottaggio con Vecino. In forte dubbio Pedro per un problema alla caviglia.

Come vedere Napoli-Lazio in diretta tv e in streaming

Napoli-Lazio, in programma sabato alle 20:45 allo stadio "Maradona" di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Il pronostico

Il Napoli è partito forte, la Lazio no. Ciò tuttavia non significa che non assisteremo ad un match appassionante, anzi. Ci sono tutti gli ingredienti, infatti, per una sfida prolifica, al contrario di ciò che successe un anno fa, quando la difesa biancoceleste riuscì a disinnescare l’attacco partenopeo. La squadra di Sarri nelle prime due partite è invece apparsa vulnerabile in fase di non possesso ed è alquanto improbabile che mantenga la porta inviolata proprio contro Osimhen e compagni. Napoli leggermente favorito.

Le probabili formazioni di Napoli-Lazio

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1