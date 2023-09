Formazioni ufficiali Roma-Milan: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Roma-Milan, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all’Olimpico. Le ultime dritte.

La presentazione di Romelu Lukaku ma non solo. Sono tante le chiavi di lettura con cui provare ad inquadrare il secondo anticipo della terza giornata di Serie A. All’Olimpico si affrontano infatti una Roma che dopo il solo punto conquistato nelle prime due partite vuole mettersi in moto e il Milan che intende allungare la striscia di vittorie consecutive. Un primo snodo importante per le due compagini, con Lukaku che partirà inizialmente dalla panchina. Ecco le scelte dei due allenatori:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Paredes, Cristante, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Belotti. All. Mourinho

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Roma-Milan, il pronostico marcatori

Fino a questo momento non è riuscito ad incidere al cento per cento. Tuttavia il Leao che si sta vedendo in mostra è in grado di accendersi da un momento all’altro, disegnando calcio con la maestria e la consapevolezza di cui solo i grandi talenti sono investiti. In questo primo scorcio la Roma ha evidenziato delle lacune piuttosto preoccupanti soprattutto in fase di recupero palla: le transizioni difensive giallorosse non sempre sono state perfette. Stando così le cose, non è escluso che Leao possa ritagliarsi uno spazio importante per mettere a segno almeno un gol.

Probabili ammoniti e tiratori di Roma-Milan

Si prevede una partita piuttosto fisica che, laddove non si dovesse sbloccare nella prima frazione di gioco, si potrebbe disputare anche sul filo dei nervi. Sono diverse le opzioni ammoniti che intrigano: da Paredes a Mancini, passando per Smalling (apparso non ancora al top della forma) a Loftus Cheek. Per quanto concerne i tiratori, invece, occhio a Theo Hernandez, Aouar e Pulisic, che si sono già messi in evidenza con ottimi spunti.