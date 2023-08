Tennis, mai visto niente del genere: video di fuoco in lingerie

Tennis, mai visto niente del genere: il video in lingerie ha mandato il web in fiamme. Semplicemente spettacolare.

Il mondo dei social stravede per lei. Resistere alla sua bellezza e al suo fisico mozzafiato, d’altronde, è veramente difficile. E da quando ha ufficializzato la sua relazione con uno dei migliori tennisti degli ultimi anni, è finita inevitabilmente col fare breccia nel cuore di tantissimi tifosi, rimasti stregati dagli scatti che condivide quotidianamente sul web. In questi giorni ha deciso di superarsi con un video da perdere la testa.

Lineamenti perfetti, sguardo profondo e sensuale e corpo da togliere il respiro: la protagonista di questo articolo è dotata di uno charme davvero impressionante. I suoi lunghi capelli scuri incorniciano un viso meraviglioso e, davanti al suo fisico da sogno, è impossibile rimanere indifferenti. Madalina Diana Ghenea, nel corso della sua carriera, ha conquistato milioni di fan affermandosi come una vera e propria icona di fascino.

Attrice e modella di origine rumena, all’età di 14 anni si è trasferita a Milano per seguire il suo sogno ed entrare nel mondo dello spettacolo. All’epoca, era stata scelta per prendere parte ad una sfilata di Gattinoni, segnando l’inizio del suo percorso. Dopo essere stata la protagonista di alcuni videoclip e spot pubblicitari, attirando le attenzioni del pubblico, è approdata sul piccolo schermo in qualità di concorrente di Ballando con le stelle nel 2011.

Tennis, Madalina Diana Ghenea superlativa: il video in intimo fa perdere la testa a tutti

Gli spettatori hanno avuto modo di conoscerla tra piccolo e grande schermo. Madalina Diana Ghenea ha recitato in film come Razzabastarda, Youth – La giovinezza e, più recentemente, House of Gucci. L’attrice si è sempre contraddistinta per il suo fascino, oltre che per il suo talento, riscuotendo un enorme successo non solo al cinema e in televisione ma anche sui social, dove è seguitissima.

E, guardando il suo profilo Instagram, non è complicato capire a cosa sia dovuta tanta notorietà. Gli scatti e i video che condivide sono uno più sensuale dell’altro e vengono puntualmente sommersi dai like e dai commenti degli utenti. L’ultima clip apparsa sul suo account, in particolare, ha mandato la piattaforma in fiamme: la bella Madalina indossa solamente un body super sexy, che esalta le sue forme alla perfezione.

View this post on Instagram A post shared by Madalina Diana Ghenea (@officialmadalinaghenea)

La modella, nel video, è assolutamente meravigliosa: come una diva, sfila per le strade di Cinecittà posando con una classe ed una grazia superlative. Con il suo fascino, la Ghenea ha conquistato tantissime persone, tra cui spicca il tennista Grigor Dimitrov. I due hanno reso ufficiale la loro relazione solamente qualche settimana fa e, insieme, formano una splendida coppia.