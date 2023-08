Paola Egonu e quella foto senza veli: campionessa e femme fatale

Paola Egonu sa sempre come sorprendere i suoi affezionatissimi fan: la foto senza veli ha lasciato tutti a bocca aperta.

La pallavolo è, da sempre, la sua passione più grande. Tuttavia, da diverso tempo a questa parte, la meravigliosa campionessa si è avvinata molto anche al mondo della moda e dei servizi fotografici. Paola Egonu ha dimostrato di sentirsi perfettamente a suo agio davanti all’obiettivo e, negli scatti senza veli diventati virali online, ha sfoggiato tutta la sua sensualità mandando i social in delirio.

Classe 1998, la pallavolista di Cittadella negli ultimi anni ha fatto parecchia strada, affermandosi come una delle più grandi campionesse del Paese. Paola Egonu ha collezionato un successo dopo l’altro, a partire dal suo debutto in Serie B1 con il Club Italia fino al suo approdo nell’Imoco di Conegliano nel 2019, in Serie A1. Insieme alla squadra, si è aggiudicata diverse vittorie, raggiungendo ottimi risultati.

Nel 2022, per la prima volta nella sua carriera, si è trasferita alla volta di un altro Paese, la Turchia, dove ha militato per VakifBank per tutta la stagione. Paola, insieme al club, ha trionfato in occasione della Coppa di Turchia e della Champions League venendo riconosciuta in entrambi i tornei come la migliore giocatrice. Negli scorsi mesi, l’atleta ha fatto ritorno in Italia, per la gioia dei suoi affezionatissimi fan.

Paola Egonu, la foto senza veli infiamma i social: fascino alle stelle

Sempre molto attiva sui social, Paola Egonu interagisce quotidianamente con i follower mostrandosi non solo durante partite e tornei, ma anche nella sua vita di tutti i giorni. E grazie al suo carattere schietto e sincero, oltre che alla sua personalità grintosa e sensibile, si è guadagnata l’affetto di tantissimi ammiratori. Questi ultimi, inoltre, non si sono mai fatti sfuggire un’altra qualità della giocatrice: stiamo parlando della sua bellezza.

La Egonu – che presto gareggerà alle semifinali degli Europei di pallavolo dopo essersi contraddistinta, come sempre, in campo – è dotata di un fascino davvero irresistibile e il suo fisico statuario, su Instagram, fa puntualmente stragi di cuori tra i seguaci. In diverse occasioni, l’atleta appassionata di moda si è cimentata in servizi fotografici che le hanno permesso di mettere in mostra tutto il suo splendore.

Tra questi, spicca uno shooting per il quale ha posato senza veli lasciando tutti a bocca aperta. Lo scatto in cui è possibile vederla completamente al naturale, girata di spalle e con lo sguardo profondo fisso sull’obiettivo, ha mandato il web in delirio. Paola è meravigliosa come sempre e, nella foto, ha sfoggiato la sua sensualità con una classe impressionante.

L’immagine risale ad un anno fa e rientra nel progetto benefico a cui ha preso parte insieme ad altre pallavoliste dell’Imoco Volley, volto a trasmettere un messaggio importante: nessuno di noi ha bisogno di rincorrere la “perfezione”, un ideale pressoché irraggiungibile, ma dovremmo tutti imparare ad apprezzarci per ciò che siamo e riconoscere ciò che ci rende unici.