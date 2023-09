Roma-Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Roma-Milan è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La terza giornata è quella dei primi scontri diretti. Ed il teatro del big match numero uno della Serie A ’23-24 è lo stadio Olimpico di Roma.

Di fronte i giallorossi di José Mourinho – il tecnico portoghese sarà in panchina dopo aver scontato due turni di squalifica – che hanno appena messo a segno il colpaccio Lukaku, ed il Milan, una delle tre squadre ancora a punteggio pieno insieme ai campioni d’Italia del Napoli ed al Verona. In casa Roma l’entusiasmo è alle stelle: l’attaccante belga sembrava dovesse finire alla Juventus all’interno di un chiacchierato scambio con Vlahovic, ma alla fine l’hanno spuntata i dirigenti capitolini, accontentando Mourinho che aveva chiesto un pezzo da novanta per sostituire l’infortunato Abraham. In attesa di vedere all’opera lui e Dybala, i tifosi chiedono un’inversione di tendenza. Nelle prime due giornate la Roma è stata una delle grandi delusioni – guarda caso insieme alla Lazio – totalizzando appena un punto in due partite, tra Salernitana (2-2) e Verona (2-1). Nel mirino una fase difensiva fin troppo approssimativa, apparsa meno solida rispetto a quella dello scorso anno.

Morale alle stelle invece a Milanello: la squadra di Stefano Pioli, rivoluzionata dal mercato, sembra esserne uscita rafforzata. E lo confermano le due rotonde vittorie con Bologna e Torino, battute rispettivamente 2-0 e 4-1. I nuovi acquisti si sono dimostrati fin da subito incisivi (Reijnders, Pulisic), anche se la prova del nove sarà proprio la gara dell’Olimpico.

Roma-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

In tanti si chiedono se Lukaku, che sarà tra i convocati, possa iniziare dal 1′: il centravanti belga non partirà certamente titolare, ma è probabile che Mourinho gli conceda qualche minuto. Niente da fare invece per Dybala: solo panchina per l’argentino, che non verrà rischiato dopo l’affaticamento riscontrato al termine del match con il Verona. L’attacco sarà quindi sulle spalle di El Shaarawy e Belotti. Duello a sinistra tra Kristensen e Zalewski.

Tutti a disposizione per Pioli, ad eccezione del lungodegente Bennacer. La formazione che scenderà in campo all’Olimpico sarà la stessa di quella che una settimana fa ha travolto il Torino a San Siro. Tridente d’attacco composto da Pulisic, Giroud e Leao.

Come vedere Roma-Milan in diretta tv e in streaming

Roma-Milan, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi in anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Lukaku o non Lukaku, la difesa traballante della Roma non sembra in grado, al momento di arginare un attacco ispirato e che gira già a mille come quello rossonero. Ecco perché è ipotizzabile un’altra gara in cui entrambe le squadre andranno a segno, in linea con gli ultimi precedenti. Il Milan, in ogni caso, dovrebbe evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Roma-Milan

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Cristante, Aouar, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1