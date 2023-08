Spudorata Ajla Tomljanovic: cena piccante e visione afrodisiaca

Spudorata Ajla Tomljanovic: la meravigliosa tennista si è goduta una cena fuori e, per l’occasione, ha deciso di sfoggiare un look davvero incantevole.

Tra le tenniste più seguite e amate degli ultimi tempi, è impossibile non menzionare la splendida Ajla Tomljanovic. Il pubblico ha imparato a conoscerla per i traguardi raggiunti sul campo, ma anche per la sua vita privata e le relazioni con i colleghi Nick Kyrgios e Matteo Berrettini. Di recente l’atleta si è goduta una cena fuori e, per l’occasione, ha voluto sfoderare un look che ha mandato i social in delirio. Una visione davvero afrodisiaca.

La giocatrice di origine croata, naturalizzata australiana, lo scorso aprile si è spinta fino alle 32esima posizione del ranking mondiale, la migliore dall’inizio della sua carriera. Ajla gode di una notevole popolarità tra gli appassionati di tennis e, in più di un’occasione, ha attirato l’attenzione di questi ultimi anche per via dei rumors intorno alla sua vita privata e sentimentale.

La prima volta in cui è balzata agli onori della cronaca rosa è stata per la sua storia con il Nick Kyrgios, nel 2015. La Tomljanovic ed il tennista australiano hanno formato una coppia molto chiacchierata, fino alla loro rottura. Nel 2019 la giocatrice si è avvicinata all’italiano Matteo Berrettini, tornando protagonista di numerosi gossip sulla loro relazione. Un anno fa l’amore, tra i due, è giunto al capolinea ed oggi “The Hammer” è felicemente fidanzato con Melissa Satta.

Spudorata Ajla Tomljanovic: il look fa girare la testa ai follower

Al momento Ajla sembrerebbe preferire la vita da single: nessun amore in vista per la tennista che, in questi giorni, è partita alla volta degli Stati Uniti in occasione degli US Open. Il prestigioso torneo è entrato nel vivo ma, nonostante la tensione, la splendida atleta non si dimentica mai dei fan e continua a tenerli aggiornati sulle sue attività. Tra allenamenti, match e sfide sempre nuove, non manca di condividere attimi della sua quotidianità.

E così, di recente, la bella tennista si è mostrata nel corso di una cena fuori sfoggiando un look davvero mozzafiato. La Tomljanovic, per l’occasione, ha indossato una t-shirt color rosa (seguendo anche lei il trend della Barbie-mania) in stile cut-out. Una scelta casual ma che, allo stesso tempo, non è di certo passata inosservata.

L’atleta sta bene con tutto – come provato da lei stessa nei numerosi shooting di cui è stata protagonista – e anche questa volta è riuscita a fare colpo sui suoi ammiratori, rimasti stregati dalla sua bellezza. La sua chioma scura è sciolta ed incornicia il suo bellissimo viso, mentre Ajla guarda dritto nell’obiettivo con i suoi occhi profondi e assolutamente irresistibili.