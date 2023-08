Tennis, prospettiva spietata | Bikini da urlo: lato B perfetto

Tennis, la prospettiva è semplicemente spietata: con quel bikini addosso, ha lasciato tutti senza respiro.

I tifosi, ormai, hanno imparato a conoscerla molto bene. Sui social si è guadagnata un seguito davvero notevole e il suo fascino ha avuto un ruolo centrale nella sua ascesa. Di recente, ha lasciato tutti a bocca aperta con un scatto dallo prospettiva a dir poco spietata: il lato B in primo piano è da perdere la testa. Anche questa volta è riuscita a mandare Instagram in delirio.

Sua sorella è una delle tenniste più seguite degli ultimi tempi, diventata famosa in tutto il mondo per i suoi traguardi in campo. Stiamo parlando di Eugenie Bouchard, conosciuta anche come Genie, nota per essere la seconda atleta canadese ad essersi spinta fino alle semifinali dell’Australian Open del 2014. Nello stesso anno ha raggiunto il suo best ranking nella classifica mondiale, salendo al quinto posto.

Eugenie si è fatta strada nel settore riscuotendo un enorme successo e, nonostante gli alti e bassi affrontati negli ultimi anni, continua a poter contare sull’amore e il supporto di milioni di tifosi. Sui social, la tennista ha un profilo Instagram molto seguito e che lei stessa aggiorna quotidianamente mostrandosi tra match e vita privata. Da diverso tempo lavora anche come modella, una passione che condivide con la meravigliosa Beatrice.

Tennis, Beatrice Bouchard oltre ogni limite: la foto di spalle infiamma i social

Quest’ultima è la protagonista del nostro articolo: lei e Genie sono sorelle gemelle e, dando un’occhiata ai loro scatti, è impossibile non notare l’incredibile somiglianza tra le due. Sebbene Beatrice non sia interessata al tennis, è riuscita a trovare la sua strada nel mondo della moda, con ottimi risultati. All’attivo ha già diverse collaborazioni con brand importanti, come La Senza e L’Oreal, e sui social condivide sempre scatti da sogno.

La bellezza, nella famiglia Bouchard, è sicuramente di casa: Eugenie e Beatrice sono due ragazze meravigliose ed entrambe hanno fatto breccia nel cuore di tantissimi utenti. La seconda, in particolare, sa sempre come stuzzicare le fantasie degli user con foto che definire mozzafiato è poco. Basti guardare l’ultimo sensualissimo scatto apparso tra le sue storie di Instagram.

La modella ha voluto sfoggiare tutto il suo splendore. Beatrice indossa un bikini decisamente striminzito che esalta le sue forme da urlo alla perfezione. Davanti alle sue curve, a tanti deve aver iniziato a girare la testa: la sorella gemella di Genie è davvero spettacolare e con un semplice scatto di spalle è riuscita ad alzare le temperature del social.