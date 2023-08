Tennis, le gemelle infiammano il festival: sex appeal al quadrato

Tennis, le due sorelle sono riuscite ancora una volta a calamitare l’attenzione dei follower con una rovente foto di “coppia”.

Una è un’atleta di fama mondiale. L’altra è sia modella che influencer. Si somigliano moltissimo, ma al tempo stesso non potrebbero essere più diverse di così. A livello di temperamento, sicuramente, ma anche in fatto di gusti, scelte di vita e stile. Ognuna ha una propria personalità esplosiva ed è per questo che piacciono così tanto.

Le sorelle di cui parliamo sono Beatrice ed Eugenie Bouchard, due gemelle che hanno in comune, oltre al dna e ai tratti somatici, un’altra cosa: il sex appeal. Sono entrambe belle e sensualissime e non ci stupisce affatto, stando così le cose, che il popolo dei social sia pazzo di loro. Peccato solo che di occasioni per vedersi e per trascorrere del tempo insieme non ce ne siano molte, visto e considerato che Genie, reginetta del tennis mondiale, è sempre in giro di qua e di là per seguire i tornei del tour. La sexy Beatrice è rimasta invece in Canada, dove sono nate.

L’ultima volta che si erano viste risaliva allo scorso mese di febbraio, quando, dopo la bellezza di 8 anni, erano finalmente riuscite a festeggiare il compleanno insieme. Le foto della “coppia” avevano rapidamente fatto il giro del web: le Bouchard erano in costume – bikini per Genie, intero maculato per Beatrice – e gli scatti avevano quindi fatto battere parecchi cuori.

Tennis, bionde e statuarie: le gemelle infiammano il web

Bionde e statuarie, sensuali e con due fisici esplosivi, le splendide gemelle canadesi fanno furore ogni volta che si palesano insieme sui social network. Cosa che è accaduta anche nelle scorse ore, facendo la gioia, come sempre accade quando sono insieme, dei rispettivi follower.

Anche stavolta, le due sorelle si sono ritrovate in Canada, a Montreal. Genie era tornata a casa in occasione del Masters 1000 di due settimane fa, dal quale era però stata eliminata al primo turno. Dopodiché ha continuato ad esserne comunque protagonista ma dietro le quinte, grazie alla sua collaborazione con l’emittente televisiva Sportsnet. Archiviato il torneo, le Bouchard hanno ben pensato di spassarsela all’Osheaga, un festival musicale che si tiene ogni estate al Parc Jean-Drapeau, sull’Île Sainte-Hélène.

Anche stavolta, la foto di coppia ha fatto boom in termini di like e di commenti. Genie ha optato per un outfit molto easy – jeans largo e crop-top – mentre Beatrice ha sfoggiato un look molto più audace, caratterizzato da una gonna microscopica e da un top asimmetrico che lasciava l’addome in vista. Una più bella – e sexy, ma quello è sottinteso – dell’altra.