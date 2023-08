Tennis, più che una scollatura è una voragine: Instagram in tilt

Tennis, la foto postata sui social scatena la fantasia dei follower: con quell’abito indosso è semplicemente irresistibile.

Ci sarà scritta una cosa in particolare, alla voce “Segni particolari”, nella sua carta d’identità: bellissima. Già, perché il talento nel tennis non è la sua sola dote, sebbene sia per essa che il mondo ha avuto il piacere e il privilegio di conoscerla meglio. Deve tanto anche al suo fascino, assolutamente illimitato ed innegabile.

Siete curiosi di scoprire di chi stiamo parlando? Probabilmente sì, ma non abbiate fretta. Vi basti sapere, per il momento, che l’atleta in questione è di origini ucraine e che è molto popolare sui social network. Nel ranking femminile occupa la 32esima posizione ed è dunque, di fatto, una delle tenniste più forti che ci siano al momento nella Women Tennis Association. Una giocatrice che è anche controversa, se vogliamo, dal momento che negli ultimi mesi è finita sotto i riflettori per alcuni comportamenti opinabili che hanno sollevato, per ovvie ragioni, dei grossi polveroni. Date le sue origini, si è rifiutata più volte di stringere la mano alle sue avversarie russe (come Aryna Sabalenka), alla luce, ovviamente, della guerra che sta dilaniando il suo Paese.

Ma non è di questo che intendiamo parlare adesso, quanto piuttosto della bellezza no-limits di Marta Kostyuk. Durante questa estate si è palesata sui social network sfoggiando dei look molto diversi da quelli, naturalmente sportivi, che è solita sfoggiare quando gioca ai tornei o quando si allena. E questo ci ha permesso, quindi, di vederla sotto una luce completamente diversa.

Tennis, schiena e lato B in primo piano: irresistibile