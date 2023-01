Sabalenka senza veli: quella volta che la tennista lasciò il web di stucco

Sabalenka, come dimenticare il video in cui la regina di Melbourne ha posato senza veli e lasciato i suoi follower senza parole?

Se lo meritava, Aryna Sabalenka. Ha sempre avuto la grinta, la tenacia, la determinazione e, soprattutto, i mezzi. Era solo questione di tempo, quindi, perché sbaragliasse la concorrenza e si aggiudicasse, finalmente, uno Slam.

Tutti sapevano che era destinata a grandi cose e sorprendeva semmai il fatto che ora per un motivo, ora per un altro, non ci fosse ancora riuscita. Stavolta, però, non è andata così. In questo Australian Open tutto è filato liscio come l’olio, come se il suo destino fosse stato già scritto. E probabilmente lo era. Così, nella calda Melbourne, la sua favola ha avuto l’epilogo che la tigre di Minsk sognava da tempo. Quell’epilogo che aveva a lungo bramato, desiderato, immaginato.

Da questo momento in poi dovrà scrivere una nuova storia, la bella bielorussa che è adesso la regina della terra dei canguri e la nuova numero 2 del mondo. Con tutto ciò che ne deriverà, considerando che una vittoria del genere non è mai fine a se stessa. Che da oggi tutto sarà diverso e che, molto probabilmente, com’è stato per Emma Raducanu, anche lei inizierà ad essere corteggiata dagli sponsor di mezzo mondo.

Aryna Sabalenka e quel video piccante

Sarebbe una modella d’eccezione, peraltro, la splendida bielorussa che a Melbourne ha scritto una delle pagine più belle della sua carriera.

I numerosi scatti presenti sul suo profilo Instagram confermano che ha non solo il fisico, ma anche l’attitudine giusta per la moda e per le passerelle. La racchetta è il suo grande amore, eppure ci sa fare anche con l’obiettivo. Lo dimostra un video, che i suoi fan non avranno certamente dimenticato, che qualche tempo fa ha fatto il giro del web e dei social. E che lasciò in molti senza fiato, non fosse altro la bellezza ineguagliabile e con la confidenza che Aryna sembrava avere con la videocamera.

Nel filmato in questione, per chi non lo ricordasse, la Sabalenka posava parzialmente senza veli. Non indossava altro, letteralmente, che un jeans. Sopra non aveva nulla e si copriva alla bell’e meglio con le braccia, come a non voler svelare troppo. Tanto bastò, in ogni caso, per scatenare la fantasia dei follower e per fare il pieno di like e di commenti. E chissà che quanto prima non possa fare il bis.