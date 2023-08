Gratta e vinci, la cena romantica finisce col botto: è andata liscia come l’olio

Gratta e vinci, non tutti i mali vengono per nuocere: questa storia incredibile ti lascerà a bocca aperta.

La fortuna è un po’ come l’amore: inutile cercarla per mari e per monti. Sarà lei, quando e se vorrà, a bussare direttamente alla tua porta. Anche perché non sai mai, per la verità, in quali luoghi impensabili possa nascondersi. E lo dimostra il fatto che a volte si palesi nei momenti più assurdi, quando meno ci aspetteremmo di imbatterci in essa.

Ne sa qualcosa una coppia che vive nell’est dell’Inghilterra, più precisamente a Suffolk. Una sera di qualche mese fa lui, Craig Harrison, aveva deciso di prendere per la gola la sua dolce metà, Debbie Piper. Aveva così organizzato una cenetta con i fiocchi, includendo nel menu il suo piatto forte: le patate al forno. Si era però accorto, durante la preparazione, che in casa non c’erano più scorte di un ingrediente assolutamente indispensabile ai fini della riuscita della ricetta: l’olio. E così, per accelerare le cose, aveva chiesto alla sua compagna di recarsi nel più vicino supermercato per acquistarne una bottiglia.

Debbie, impaziente come lui di godersi quella prelibatezza, si era recata in Pinewood Avenue e aveva afferrato una bottiglia di olio. Al momento di pagare il conto alla cassa, qualcosa aveva però attirato la sua attenzione: una nuova serie di Gratta e vinci a tema natalizio, dal nome 12 Pays of Christmas. Ne aveva acquistati due e, a quel punto, non le rimaneva altro da fare che tornare a casa e prepararsi per la romantica cenetta organizzata dal suo Craig.

Gratta e vinci, quando l’intoppo ti fa ricco

C’era un’ultima cosa da fare, tuttavia, prima di apparecchiare la tavola e iniziare a mangiare: raschiare, cioè, la patina argentata dei due biglietti appena acquistati in Pinewood Avenue. La delusione sul volto di Debbie dev’essere stata palese, quando ha grattato il primo dei due: al suo interno non c’era nulla, neanche una misera sterlina.

Non sapeva ancora, la 58enne di Suffolk, che la fortuna era però lì, accanto a lei. Si nascondeva nel secondo biglietto, al di sotto di quello strato argentata che stava raschiando via servendosi di una posata. E così, all’improvviso, la sorpresa più grande della sua vita si è materializzata davanti ai suoi occhi.

In quel tagliando c’erano, udite udite, 1,2 milioni di sterline, che la coppia ha ricevuto sotto forma di rendita mensile: 100mila sterline al mese per un anno intero. Mica male, anzi. È andata liscia come l’olio, quello stesso olio che ha permesso loro di diventare ricchi e di comprare, successivamente, un bungalow sulla spiaggia a Pakefield Beach. Mica male, vero?