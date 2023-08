I pronostici di martedì 22 agosto: Champions League, Libertadores e Sudamericana

I pronostici di martedì 22 agosto: ritorna la Champions League con l’andata degli spareggi di qualificazione. Tre gare in programma.

L’ultimo scoglio da aggirare prima di poter finalmente accedere all’agognata fase a gironi della Champions League 2023-24 è rappresentato dagli spareggi. Sono rimaste in dodici a contendersi i sei pass rimasti. Tra queste ci sono anche Rangers e Psv Eindhoven, che si erano già affrontate un anno fa, sempre a questo punto della competizione.

Nella passata stagione la spuntarono a sorpresa gli scozzesi, capaci di andare a vincere 1-0 in Olanda dopo aver pareggiato 2-2 ad Ibrox. Il Psv di Peter Bosz è ripartito alla grande, vincendo le prime cinque gare ufficiali, ma giocare nel fortino dei Rangers non è mai semplice. Davanti al proprio pubblico, infatti, Tavernier e compagni hanno tradizionalmente una marcia in più e dovrebbero riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta, in un match che come lo scorso anno promette gol ed emozioni. Con ogni probabilità farà registrare un risultato positivo anche l’Aek Atene, reduce dalla miracolosa rimonta che ha estromesso la più quotata Dinamo Zagabria. I greci di Matias Almeyda, sulle ali dell’entusiasmo, hanno buone chance di uscire indenni anche dalla gara di Anversa.

Pronostici altre partite

È partito da lontanissimo il sorprendente Rakow, campione di Polonia in carica, superando ben tre turni, uno in più del Copenaghen, suo prossimo avversario.

I danesi sono più forti ed hanno più esperienza a questi livelli ma in terra polacco dovranno fare attenzione ad una squadra organizzata e trascinata dall’entusiasmo dei suoi tifosi. Nella notte si gioca anche in Copa Libertadores: occhio al Bolivar che in casa, a La Paz, finora ne ha vinte cinque su cinque grazie alla maggiore adattabilità ai circa 4mila metri di altezza e potrebbe fare lo sgambetto anche ai brasiliani dell’Internacional.

Pronostici: la scelta del Veggente

• AEK Atene o pareggio in Anversa-Aek Atene, Champions League, ore 21:00

Vincenti

• Rakow o pareggio (in Rakow-Copenaghen, Champions League, ore 21:00)

• Bolivar (in Bolivar-Internacional, Copa Libertadores, ore 00:00) • Corinthians o pareggio (in Corinthians-Estudiantes, Copa Sudamericana, ore 02:30) • Chivas Guadalajara (in Chivas Guadalajara-Tijuana, Liga MX, ore 03:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• JJK-EIF, Ykkonen, ore 17:30

• Bolivar-Internacional, Copa Libertadores, ore 00:00 • Mazatlan-Puebla, Liga MZ, ore 03:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Rangers-PSV Eindhoven, Champions League, ore 21:00

• Corinthians-Estudiantes, Copa Sudamericana, ore 02:30

Il “clamoroso”

Pareggio e almeno un gol per parte in Juarez-Pumas, Liga MX, ore 05:05