Gratta e vinci, se hai uno di questi biglietti non ti fidare: premio farlocco

Gratta e vinci, stavolta è meglio non fidarsi. Se possiedi uno di questi biglietti, tanto vale cestinarlo: non hanno alcun valore.

Siamo a Masainas, nella provincia del Sud Sardegna, a un tiro di schioppo dalle spiagge più belle della regione. È il mese di luglio e le località più gettonate sono già piene zeppe di turisti. Nelle tabaccherie, quindi, non c’è pace: gente che va, gente che viene. Ora per le sigarette, ora per i Gratta e vinci.

In una di esse, nell’undicesimo giorno del mese, è però successo qualcosa di molto spiacevole. Una donna ha varcato la soglia dell’attività e tutto si sarebbero aspettati, i titolari della tabaccheria, tranne che potesse uscirne con in tasca 600 euro circa di Gratta e vinci. Non regolarmente acquistati, s’intende, ma rubati. Una volta fatta razzia di tagliandi, è fuggita salendo a bordo di una Ford Fiesta, guidata da un uomo suo complice, che l’attendeva all’esterno del locale. Ma non avevano fatto i conti, i malviventi a caccia di Gratta e vinci, con le telecamere di sorveglianza.

Le immagini da esse riprese hanno permesso di trarre in arresto una 33enne di Carbonia e un 35enne di Sant’Anna Arresi, sui quali pende, ora, l’accusa di furto aggravato in concorso. Non si hanno notizie, al momento, sulla fine che possano aver fatto i Gratta e vinci indebitamente sottratti alla tabaccheria di Masainas.

Gratta e vinci, i biglietti annullati dopo il furto a Masainas

Naturalmente, i Gratta e vinci che sono stati rubati dai due malviventi in questione sono stati annullati. Questo significa che nel caso in cui ne possediate uno vincente, non potrete riscuotere il relativo premio.

Se, anzi, qualcuno dovesse presentare uno dei tagliandi rubati e annullati per riscuoterne la vincita, verrà prontamente denunciato. Ecco allora, qui di seguito, la lista completa dei grattini “incriminati”, corredati da codice lotteria e numero del pacco. Se, per un motivo o per un altro, siete in possesso di uno di essi, tanto vale cestinarlo: il suo valore è ormai nullo.

