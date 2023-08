I pronostici di mercoledì 30 agosto: Champions League, League Cup e Serie B

I pronostici di mercoledì 30 agosto, in Champions si chiude il programma degli spareggi. Si gioca anche in B, League Cup, MLS e Libertadores.

Un mercoledì per cuori forti. Un mercoledì che chiuderà il programma di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Sogna di strappare uno degli ultimi tre pass anche l’Aek Atene dell’ex centrocampista di Lazio e Parma Matias Almeyda, giustiziere della Dinamo Zagabria nel turno precedente. I greci devono tuttavia rimontare la sconfitta (1-0) subita all’andata contro i belgi dell’Anversa, ai quali basta pareggiare per qualificarsi.

L’ambiente caldissimo dell’OPAP Arena – che a maggio sarà teatro della finale di Conference League – potrebbe diventare un fattore e spingere così i gialloneri a segnare quel gol che riaprirebbe tutto. La rimonta è possibile. Sembra quasi spacciato invece il Rakow, la squadra campione di Polonia, che ha perso 1-0 all’andata contro il più quotato ed esperto Copenaghen: in Danimarca la squadra della capitale dovrebbe completare l’opera in una gara in cui stavolta dovrebbero andare a segno anche gli ospiti. Spettacolo in vista in Psv Eindhoven-Rangers dopo il pirotecnico 2-2 dell’andata. Anche lo scorso anno nello spareggio Champions League le due squadre fecero registrare questo risultato all’andata ma a differenza di 365 giorni a spuntarla saranno con ogni probabilità gli olandesi.

Pronostici altre partite

Prosegue il turno infrasettimanale in Serie B, nella giornata in cui conosceremo l’esito dei ricorsi di Reggina e Lecco al Consiglio di Stato. Il neopromosso Catanzaro di Vincenzo Vivarini può mettere in difficoltà lo Spezia, mentre il Venezia dovrebbe segnare almeno un gol a Marassi contro una Samp che nell’ultimo fine settimana si è arresa in casa al Pisa.

In Inghilterra c’è la League Cup: in campo anche il Chelsea, che dovrebbe rifilare almeno tre gol al Wimbledon, un club di League Two. Nella notte c’è appuntamento con il turno infrasettimanale dell’Mls: l’Inter Miami ha cambiato volto da quando c’è Messi: l’asso argentino si è infortunato – salterà almeno tre partite – ma il club della Florida contro Nashville dovrebbe far registrare comunque una vittoria. In Libertadores il passaggio del turno del Palmeiras, dopo il 4-0 dell’andata al Deportivo Pereira, sarà una formalità.

Pronostici: la scelta del Veggente

• PSV Eindhoven evita la sconfitta e almeno due gol complessivi in PSV Eindhoven-Rangers, Champions League, ore 21:00

Vincenti

• AEK Atene (in AEK Atene-Anversa, Champions League, ore 21:00)

• Blackburn (in Harrogate Town-Blackburn, League Cup, ore 20:45) • Botafogo o pareggio (in Defensa y Justicia-Botafogo, Copa Sudamericana, ore 00:00) • Inter Miami (in Inter Miami-Nashville, MLS, ore 01:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Chelsea-Wimbledon, League Cup, ore 20:45

• Palmeiras-Deportivo Pereira, Copa Libertadores, ore 02:30

• Minnesota United-Colorado Rapids, MLS, ore 02:30)

Le partite da almeno un gol per squadra

• Sampdoria-Venezia, Serie B, ore 20:30

• Catanzaro-Spezia, Serie B, ore 20:30

• Copenaghen-Rakow, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• Doncaster evita la sconfitta in Doncaster-Everton, League Cup, ore 21:00