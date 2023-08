Ajla Tomljanovic fa colpo sulle star di Hollywood: bollicine e minigonna

Ajla Tomljanovic, tra champagne e bourbon c’è l’imbarazzo della scelta: accecati dal suo fascino irresistibile.

Il calvario è finalmente finito. L’attesa, pure. Ci sono voluti più di otto mesi, ma alla fine ce l’ha fatta. Ajla Tomljanovic è pronta a tornare in campo e lo farà proprio in occasione di un evento che le sta particolarmente a cuore: lo Us Open, lo Slam che lo scorso anno le ha dato la possibilità di battere nientepopodimeno che Serena Williams.

La regina del tennis internazionale, come noto, si era congedata dopo il ko subito dalla sua collega croata naturalizzata australiana. La pressione, essendoci il ritiro della stella statunitense di mezzo, aveva raggiunto livelli inimmaginabili, ma l’ex fidanzata di Matteo Berrettini era stata bravissima, come certamente si ricorderà, a gestirla. Aveva giocato egregiamente, dando prova di una grinta smisurata e di un’ambizione che, forse, non credevamo le appartenesse. Ecco spiegato, allora, perché Ajla abbia scelto il Flushing Meadows come location per celebrare il suo attesissimo ritorno: perché, in fin dei conti, si torna sempre dove si è stati bene.

La Tomljanovic, reduce da un intervento al ginocchio che l’ha tenuta ferma ai box, come detto, per tutti questi mesi (non ha giocato una volta sola da quando è iniziata la stagione, ndr), è già a New York da diversi giorni. E ieri sera ha partecipato, cogliendo la palla al balzo, ad un evento che le ha dato la possibilità di conoscere due star di Hollywood.

Ajla Tomljanovic beata tra Ian Somerhalder e Paul Wesley

La tennista, nativa di Zagabria, è amante delle bollicine. Non a caso è già da tempo testimonial di Piper Heidsieck, una delle più antiche case produttrici di champagne al mondo. Al lussuoso nettare francese ha tuttavia preferito, nei giorni scorsi, il dolce retrogusto del bourbon.

Ha partecipato ad un evento esclusivo organizzato dall’azienda Brother’s Bond, fondata da due stelle del jet-set hollywoodiano. Parliamo di Ian Somerhalder e Paul Wesley, che hanno unito le forze e la loro passione comune per il bourbon dando vita ad un’etichetta tutta loro.

I due soci si sono improvvisati, all’evento in questione, bartenders, divertendo Ajla e tutti gli altri ospiti invitati al prestigioso evento. A margine della serata, la tennista ha poi posato per uno scatto esclusivo in compagnia dei due attori, che se la sono contesi lasciando che si posizionasse in mezzo a loro due. Bella com’era, elegantissima nel suo completo gessato composto da minigonna mozzafiato e blazer, li avrà certamente accecati con il suo fascino irresistibile.