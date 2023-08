US Open, tabellone maschile: notizie e pronostici lunedì 28 agosto

US Open, si parte con il primo turno: debutta Djokovic, tra gli italiani in campo oggi invece occhi puntati su Lorenzo Musetti.

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz due settimane fa a Cincinnati hanno dato vita a quella che con ogni probabilità verrà considerata la partita dell’anno. A differenza di ciò che accadde a Wimbledon lo scorso luglio, quando il giovane fenomeno spagnolo detronizzò il pluricampione serbo dando ufficialmente inizio ad una nuova era, quella post-big three, a spuntarla, sul cemento americano, è stato Nole, al termine di oltre tre ore di pura battaglia.

Nient’altro che un antipasto di quello che accadrà allo US Open, l’ultimo Slam della stagione che aprirà i battenti oggi pomeriggio alle 17 italiane? Può darsi, ma che i due si ritrovino in finale non è affatto scontato. O meglio, il tabellone di Alcaraz è decisamente più competitivo di quello dell’attuale numero 2 al mondo, che esordirà nella notte contro il francese Alexandre Muller. Sarà poco più di una formalità per Djokovic, che rimette piede nella Grande Mela dopo l’esclusione causa vaccino di un anno fa. Il nativo di Belgrado spesso parte a rilento nei Major ma è reduce da un grande torneo a Cincinnati e non dovrebbe concedere neppure un set al 26enne transalpino, che viene da ben sei k.o. di fila tra tornei Atp e Challenger. Tra gli altri big in campo oggi il numero 4 al mondo Holger Rune. L’esuberante danese non vince una partita da Wimbledon e nelle ultime settimane ha un po’ fatto perdere le sue tracce, uscendo al primo turno sia a Toronto che a Cincinnati.

Lo attende, tuttavia, un primo turno abbordabile contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, meno insidioso su superfici veloci. Dovrebbe avanzare senza grossi problemi anche il nostro Lorenzo Musetti: il 21enne carrarino, capitato nel quadrante di Tsitsipas e Fritz, batterà verosimilmente in tre set il francese Titouan Droguet, proveniente dalle “quali”.

Tsitsipas rischia contro Raonic

Uno dei match più interessanti è quello tra Stefanos Tsitsipas ed il redivivo Milos Raonic. Il gigante canadese è tornato ad impugnare una racchetta da tennis dopo due anni di inattività per via degli infortuni: non è ai livelli di qualche stagione fa ma rimane un finalista Slam, nonché uno che ha frequentato per diverso tempo la top10 in passato.

Primo turno ostico, dunque, per il greco. Che se dovesse prendere sottogamba l’impegno si ritroverebbe clamorosamente già fuori. Tsitsipas resta favorito ma non è da escludere che Raonic si aggiudichi almeno un set. Tra le possibili sorprese anche l’eliminazione di Felix Auger-Aliassime: il canadese fatica a tornare ai livelli dello scorso anno e lo dimostrano le frequenti sconfitte incassate nell’ultimo periodo. Lo statunitense Mackenzie McDonald, tutt’altro che uno sprovveduto sul cemento, potrebbe approfittarne e fare fuori una testa di serie. Sebastian Korda ritrova invece l’ungherese Marton Fucsovics, sconfitto nella scorsa settimana a Winston-Salem. L’americano, tuttavia, si è dovuto ritirare dallo stesso torneo per problemi fisici: se non è ancora al meglio contro il solido magiaro non sarà facile. Match da non perdere, infine, quello tra Alexander Bublik e Dominic Thiem: il vincitore degli US Open 2019 darà filo da torcere all’eclettico kazako, come ogni volta capace di tutto.

i possibili vincenti

Rune in Carballes Baena-Rune (in 3 set)

Musetti in Musetti-Droguet (in 3 set)

Fucsovics in Fucsovics-Korda

McDonald in Auger Aliassime-McDonald

Tsitsipas in Tsitsipas-Raonic

Djokovic in Muller-Djokovic

i match da almeno quattro set

Bublik-Thiem

Djere-Nakashima

Karatsev-Lehecka

Stricker-Popyrin

Tsitsipas-Raonic