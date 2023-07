Alcaraz-Djokovic, finale Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Alcaraz-Djokovic è la finale del singolare maschile di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Non l’epilogo più scontato ma probabilmente quello più atteso. Sul nobile prato del Centre Court di Wimbledon, nell’ultimo atto dei Championships 2023, si sfidano i due giocatori più forti del circuito, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, rispettivamente numero 1 e 2 al mondo: il meglio che il tennis, in questo momento di transizione, possa offrire.

Senza alcun dubbio la partita dell’anno. Due generazioni a confronto, una rivalità ancora acerba per ovvie ragioni anagrafiche ma che non per questo genera meno hype rispetto ad altre. Tutt’altro. Il primo, vero, capitolo è andato in scena un mese fa, nella semifinale del Roland Garros. Lì il serbo che fece valere la maggiore esperienza ma soltanto dopo il problema di crampi che condizionò la prestazione del murciano. In tanti, infatti, tutt’ora si chiedono come sarebbe andata a finire a Parigi se le gambe di Alcaraz avessero retto. Wimbledon offre un’opportunità di rivincita ghiottissima al ventenne iberico, che ha l’occasione di porre fine alla “dittatura” wimbledoniana da parte di Nole, che dura imperterrita ormai dal 2018 – Djokovic non perde una partita a Church Road dal 2017, sul campo centrale addirittura da 10 anni – nonché di consolidare il primo posto nel ranking.

Un successo consacrerebbe definitivamente il giovane talento di Murcia, che metterebbe in bacheca il suo secondo Slam dopo quello conquistato allo US Open lo scorso settembre.

Per Djokovic sarebbe invece il Major numero 24 della sua leggendaria carriera. Il quinto di fila all’All England Club, che gli consentirebbe di eguagliare Roger Federer, otto volte campione a Wimbledon. Ma non solo. Il nativo di Belgrado, che si è già aggiudicato i primi due Slam della stagione, tornerebbe a concorrere per quel mitologico Grande Slam che gli è sfuggito nel 2021, con la sconfitta patita a New York contro Medvedev.

I bookmaker considerano favorito Djokovic, nonostante si apparso più “umano” in questa edizione di Wimbledon. Dopo aver eliminato Cachin, Thompson e Wawrinka nei primi tre turni, il serbo ha sofferto più del previsto contro il polacco Hurkacz, mancato nei momenti cruciali del match. Ed è stato costretto a rimontare nel quarto contro il russo Rublev. In semifinale si è sbarazzato in tre set del nostro Sinner ma, per sua stessa ammissione, il 3-0 contro l’italiano è un risultato un po’ bugiardo. Non sono state poche le volte che l’azzurro è riuscito a metterlo in difficoltà, ma la mancata conversione di alcune palle break decisive gli hanno impedito di trascinare quantomeno la partita al quarto set.

Alcaraz rientra invece nel novero delle grandi “sorprese”, visto che ha dimostrato di poter essere competitivo anche su erba, superficie che prima di un anno fa conosceva pochissimo. Lo spagnolo, grazie alle sue continue variazioni, è stato eccellente nel contrastare due big server come Jarry e Berrettini nel terzo e nel quarto turno.

Tutto è filato liscio invece contro Rune e Medvedev, che si sono arresi dopo tre parziali. Questo sarà il terzo testa a testa tra Alcaraz e Djokovic. Nei due unici precedenti i due si sono sfidati sulla terra rossa: a Madrid, nel 2022, la spuntò l’iberico (ancora 18enne) al termine di quasi 4 ore di gioco. A Parigi, invece, nell’ultimo Roland Garros, il serbo ha avuto la meglio 3-1, ma ci fu partita praticamente solo nei primi due parziali.

Wimbledon è ormai da anni il “regno” di Djokovic e viene difficile immaginare che uno come Alcaraz, che solo da poco tempo ha imparato a destreggiarsi anche sui prati, possa detronizzarlo. Ma le prove di forza dello spagnolo, che in precedenza aveva trionfato anche al Queen’s, non possono certo essere sottovalutate. Crediamo che Alcaraz possa realmente tenere testa a Djokovic in un match spettacolare che potrebbe terminare al quinto set.

