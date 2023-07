Sinner-Djokovic, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Sinner-Djokovic è un match valido per le semifinali di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Finalmente semifinale. Per la prima volta in carriera Jannik Sinner iscrive il suo nome tra i primi quattro di un torneo del Grande Slam. E si appresta a scendere in campo per giocarsi l’accesso alla finalissima di Wimbledon – mica pizza e fichi – sull’erba, superficie che il numero uno d’Italia, nonché ottavo al mondo, fino allo scorso anno conosceva molto poco.

Ma, come ogni talento che si rispetti, anche il 21enne altoatesino è capace di imparare in fretta. Nella passata edizione arrivò ai quarti dopo una battaglia memorabile con Carlos Alcaraz (oggi in semifinale come lui). Stavolta ha fatto addirittura meglio, spingendosi fino al penultimo atto dello Slam più prestigioso. Certo, non ha avuto un tabellone impossibile, trovando sul suo percorso cinque tennisti che – al momento – non rientrano tra i primi 70 del ranking Atp. Sottolinearlo, però, non significa assolutamente sminuire l’impresa di Sinner, il terzo italiano ad arrivare al penultimo atto dei Championships dopo Pietrangeli e Berrettini, il più giovane azzurro di sempre a riuscirci. Le partite, infatti, vanno vinte, al di là di chi ci sia dall’altra parte del campo. E, comunque vada a finire, non è sbagliato sostenere che l’aria dell’All England Club abbia rigenerato Sinner, che ha così voltato pagina archiviando una stagione tutt’altro che eccezionale sulla terra rossa.

Non è ai livelli di marzo, quando giocò semifinale ad Indian Wells e finale a Miami, sfiorando il primo successo in un Masters 1000 sul suo adorato cemento. Ma, pur con qualche passaggio a vuoto, è riuscito ogni volta a rispettare i pronostici, eliminando uno dopo l’altro i vari Cerundolo, Schwartzman, Halys, Galan e Safiullin.

Solo due i set che Sinner ha lasciato per strada: il primo contro il francese Halys, che l’ha costretto ad una non semplice rimonta; il secondo invece contro il russo Safiullin, a causa di un improvviso black out nel secondo parziale che aveva rimesso in partita l’avversario. Errori che gli potrebbero essere fatali nel prossimo match. L’azzurro, infatti, affronterà una leggenda di questo sport come Novak Djokovic, sempre affamato di nuovi record. È quasi inutile elencare i numeri del fenomenale giocatore serbo. A Wimbledon il 36enne di Belgrado va a caccia del quinto successo di fila, che significherebbe mettersi in tasca il 24esimo Major ed avvicinarsi al quel mitologico Grande Slam che sfiorò già nel 2021. Ad ogni modo non è un Nole versione “cannibale” quello che abbiamo visto finora. Hurkacz e Rublev, ad esempio, l’hanno messo a più riprese in difficoltà – ha perso un set contro entrambi – ma comunque non gli è bastato per prendersi il suo scalpo.

Dove vedere Sinner-Djokovic in diretta tv e streaming

Il match valido per le semifinali di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà trasmesso venerdì 14 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La piattaforma satellitare dedica ben nove canali allo Slam su erba. Tra cui Sky Sport Summer (canale 201) e il canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L’incontro inizierà alle 14:30.

Sinner-Djokovic: il pronostico

I due si ritrovano faccia a faccia a distanza di un anno esatto. Lo scontro avvenne proprio a Wimbledon – all’epoca erano però i quarti di finale – con l’azzurro che a sorpresa si portò avanti di due set, sfiorando una vittoria che avrebbe avuto del clamoroso. Djokovic, infatti, sui prati dell’All England Club dal lontano 2017. Sinner lo mise in grande difficoltà, costringendolo ad una rimonta che è già storia. L’altoatesino ha detto in un’intervista che si sente migliorato rispetto allo scorso anno, aggiungendo che scenderà in campo senza timore reverenziale. Battere Nole a Wilmbledon, tuttavia, significa scalare l’Everest. Il serbo è ovviamente favorito ma Jannik ha le carte in regola per vincere almeno un set.