Rublev-Djokovic, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Rublev-Djokovic è un match valido per i quarti di finale di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Sette mesi dopo Andrej Rublev e Novak Djokovic si ritrovano faccia a faccia, di nuovo nei quarti di finale di un torneo del Grande Slam.

A gennaio il terreno di scontro fu il cemento di Melbourne, agli Australian Open. La vittoria del serbo, poi diventato per l’ennesima volta campione del Major australiano, fu nettissima. Sbrigò la pratica in poco più di 2 ore, lasciando solamente sette game al giocatore moscovita. Stavolta il contesto è quello di Wimbledon, su una superficie, l’erba, sulla quale Djokovic è praticamente imbattibile. Dopo quello ottenuto ai danni del polacco Hurkacz negli ottavi, sono diventate 32 le vittorie di fila di Nole, che ai Championships non perde un incontro completo addirittura dal 2017. L’All England Club è ormai diventato il suo “regno”, un po’ come lo fu per Roger Federer negli ultimi due decenni. L’attuale numero due al mondo, tuttavia, finora non ha dato quella sensazione di onnipotenza e in più di un’occasione ha rischiato di complicarsi la vita. Ha battuto in tre set Chachin, Thompson e Wawrinka, ma giocando almeno un tie break contro ognuno di loro. Se l’è poi vista brutta contro Hurkacz, match “spezzettato” in due giorni a causa del coprifuoco.

Un Djokovic resiliente

Il big server polacco ha infatti servito l’87% di prime, mettendo a segno ben 33 aces. Ma ha perso in maniera alquanto ingenua i primi due tie break, dopo aver avuto delle importanti chance di andare in vantaggio di due set sul pluricampione in carica del torneo.

Si è aggiudicato il terzo eppure non è bastato per avere la meglio su un resiliente Djokovic, che si conferma un risponditore straordinario. Rublev è reduce invece da una battaglia infinita contro il kazako Bublik. Il russo si è fatto rimontare dopo aver vinto i primi due set ma l’ha spuntata nel quinto, dimostrando di aver fatto dei progressi non indifferenti dal punto di vista mentale. In precedenza si era imposto in quattro set su due avversari ostici come Karatsev e Goffin, mentre all’esordio aveva liquidato in soli tre set l’australiano Purcell. Per la prima volta giocherà i quarti di finale a Wimbledon, l’unico torneo del Grande Slam in cui non era mai arrivato tra i primi otto. Questo è il quinto testa a testa con Djokovic. Finora è riuscito a batterlo esclusivamente sulla terra rossa di Belgrado nel 2022.

Dove vedere Rublev-Djokovic in diretta tv e streaming