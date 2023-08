I pronostici di lunedì 28 agosto: Serie A, Liga, Saudi Pro League e Superligaen

I pronostici di lunedì 28 agosto, nel posticipo del Monday Night di Serie A l’Inter cercherà di restare a punteggio pieno. Si gioca anche in Arabia.

Dopo due giornate di Serie A a punteggio pieno ci sono rimaste solamente Milan, Napoli e Verona. Gruppetto nel quale cercherà di inserirsi l’Inter di Simone Inzaghi, impegnata questa sera nel Monday Night contro il Cagliari neopromosso.

I nerazzurri non hanno toppato l’esordio, battendo 2-0 il Monza con una doppietta del solito Lautaro Martinez, ed hanno buone chance di ripetersi anche in Sardegna. La squadra di Claudio Ranieri, reduce dallo zero a zero di Torino, ha dimostrato però grande solidità. E, trascinata dal proprio pubblico, potrebbe riuscire a segnare almeno un gol all’Inter. Nell’altro posticipo la Salernitana vuole dare continuità alla bella prova dell’Olimpico contro la Roma: l’Udinese, che ha appena perso il suo attaccante titolare Beto – il portoghese sta per essere ufficializzato dall’Everton – rischia di incassare la seconda sconfitta dopo quella, nettissima, contro la Juventus all’esordio. Si giocano due posticipi anche in Liga. L’Atletico Madrid può regalare il primo dispiacere stagionale al Rayo Vallecano nel derby madrileno. Equilibrio invece nella sfida tra il Getafe ed il neopromosso Alaves.

Pronostici altre partite

Ritorna pure la Saudi Pro League, con le principali squadre del massimo campionato saudita pronte ad arruolare altri campioni negli ultimi giorni di mercato.

Oggi scendono in campo l’Al-Hilal di Milinkovic-Savic (squalificato) e l’Al-Ittihad di Benzema e Kanté. Quest’ultimi vanno a caccia del quarto successo consecutivo e dopo il 4-0 all’Al-Riyadh, dovrebbero battere senza problemi anche l’Al-Wehda. Favorito anche l’Al-Hilal, ma per il club di Riad c’è un impegno più complicato contro l’Al-Ettifaq di Steven Gerrard. Nella Superligaen danese, infine, non dovrebbero mancare i gol nella sfida tra Vejle e Brondby.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno tre gol complessivi in Vejle-Brondby, Superligaen, ore 19:00

Vincenti

• Salernitana o pareggio (in Salernitana-Udinese, Serie A, ore 18:30)

• Al-Hilal (in Al Hilal-Al Ettifaq, Saudi Pro League, ore 20:00) • FCSB (in UTA Arad-FCSB, Superliga Romania, ore 20:30) • Atletico Madrid (in Rayo Vallecano-Atletico Madrid, Liga, ore 21:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Sirius-Malmo, Allsvenskan, ore 19:10

• Al Wehda-Al Ittihad, Saudi Pro League, ore 20:00

• Jong PSV-Helmond Sport, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Cagliari-Inter, Serie A, ore 20:45

• Annecy-Saint-Etienne, Ligue 2, ore 20:45

• Deportivo Garcilaso-Cesar Vallejo, Liga 1 Perù, ore 22:00

Il “clamoroso”

• Pareggio e meno di quattro gol complessivi in Getafe-Alaves, Liga, ore 19:30