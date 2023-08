Al Wehda-Al Ittihad, Saudi Pro League: tv, formazioni, pronostici

Al Wehda-Al Ittihad è una partita della quarta giornata della Saudi Pro League e si gioca lunedì alle ore 20:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

Tre partite, nove gol fatti, zero subiti. La striscia di vittoria dell’Al Ittihad che, ovviamente, guida il campionato dell’Arabia Saudita, è sicuramente importante. E Benzema e compagni non vogliono di certo fermare questa striscia di vittorie contro una squadra che di punti in classifica ne ha sei, che ha dimostrato di avere un buon reparto offensivo, e che dietro concede poco, visto che in tre match sono stati solamente due i gol subiti.

Certo, la qualità della formazione ospite che, ricordiamo, in rosa ha pure Kanté, è nettamente superiore. E nelle prime due uscite in trasferta (sì, per l’Al Ittihad questa sarà la terza gara giocata fuori casa) sono arrivate come scritto prima altrettante vittorie per 3-0 e 4-0. Insomma, una squadra che ha un ruolino di marcia impressionante e che sembra aver trovato immediatamente questi meccanismi giusti che servono per rimanere lì, in alto.

Il 4-3-3 disegnato da Nuno Espirito Santo, uno che in Europa ha già fatto il suo in panchina e che ha deciso di cercare questa nuova sfida, gira a meraviglia. Ed è per questo motivo che la formazione ospite, in un match che sulla carta appare leggermente più difficile degli altri, dovrebbe comunque riuscire a prendersi un’altra vittoria, per rimanere a punteggio pieno. C’è, però, una novità che potrebbe venire fuori da questo match. E andiamo a capire quale potrebbe essere.

Come vedere Al Wehda-Al Ittihad in diretta tv e in streaming

La gara tra Al Riyadh e Al Ittihad, in programma lunedì alle 20:00, sarà trasmessa in chiaro da Sportitalia solo calcio. L’emittente infatti ha acquisito i diritti del massimo campionato arabo dove stanno andando a giocare moltissimi calciatori che hanno fatto la storia, e non solo, del calcio europeo.

Il pronostico

Tenendo presente, come detto, che l’Al Itthad è decisamente favorito per la vittoria finale, non si può pensare che la squadra ospite non subisca gol da qui alla fine della stagione. Fino al momento sono stati tre i clean sheet, ecco perché stasera l’Al Wehda, almeno, dovrebbe riuscire a trovare la via della rete. Una gara che quindi dovrebbe non solo regalare una vittoria ospite, ma anche e almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Al Wehda-Al Ittihad

AL-WEHDA (4-4-2): Atiah; Al Muwallad, El Yamiq, Al Hafith, Hawsawhi; Noor, Al Haji, Fajr, Al Eisa; Anselmo, Al Ghamdi.

AL-ITTIHAD (4-3-3): Marcelo Grohe; Hawsawi, Sharahilli, Al-Shanqueeti, Bamasud; Kanté, Fabinho, Hamdallah; Coronado, Benzema, Romarinho.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3