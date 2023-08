Al-Hilal-Al-Ettifaq, Saudi Pro League: tv, formazioni, pronostici

Al-Hilal-Al-Ettifaq è una partita della quarta giornata della Saudi Pro League e si gioca lunedì alle ore 20:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

Due squadre che hanno gli stessi punti in classifica dopo tre giornate: sette. Ma una ha in squadra giocatori che possono fare la differenza. E questa è l’Al-Hilal. Che, però, non potrà contare su Milinkovic-Savic: l’ex Lazio è stato espulso nel match della scorsa giornata per una testata recapitata ad un avversario. Espulsione sacrosanta e squalifica giusta. Poco male, comunque.

Guidata da Mitrovic in attacco, la formazione padrona di casa ha tutte le carte in regola per riuscire a battere una squadra che, fino al momento, ha reso oltre ogni aspettativa. Tra l’Al-Hilal rientrerà Koulibaly dietro, che cercherà di dare sicurezza ad un reparto che fino ad oggi ha concesso solamente due reti. Che non sono tante, mettiamolo in chiaro, ma per vincere il campionato si dice sempre che serve una difesa granitica, cosa che fino ad oggi ha dimostrato di avere l’Al-Ittihad, che però nella gara di stasera, almeno, un gol lo dovrebbe prendere. Torniamo a noi, comunque: senza dubbio i padroni di casa riusciranno a prendersi i tre punti, non ci possono realmente essere discussioni in questo match. Anche perché, ribadiamo il concetto, gli ospiti nonostante abbiano Henderson in rosa non possono fregiarsi di giocatori così importanti portati in Arabia questa estate. Sì, da qui alla fine del calciomercato – da quelle parti si andrà oltre la data europea – può realmente succedere di tutto e sono molti i tecnici che hanno paura di quelli che potrebbero essere i colpi finali, ma al momento i padroni di casa hanno qualcosa in più. Sono superiori. In attesa sempre di un certo Neymar…

Come vedere Al-Hilal-Al-Ettifaq in diretta tv e in streaming

La gara Al-Hilal-Al-Ettifaq, in programma giovedì alle 20:00, sarà trasmessa in chiaro da La7d (canale 29 del digitale terrestre), l’emittente italiana che ha acquisito in esclusiva i diritti su alcuni match del campionato saudita. Sarà possibile assistere alla partita anche attraverso la diretta streaming gratuita proposta sul sito La7.it.

Il pronostico

Un match che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive e che si potrebbe sbloccare già nel primo tempo. Del risultato finale abbiamo detto: vittoria dell’Al-Hilal. Nessun dubbio.

Le probabili formazioni di Al-Hilal-Al-Ettifaq

AL HILAL (4-2-3-1): Bounou; Abdulhamid, Koulibaly, Tambakti, S. Al Dawsari; Kanno, Ruben Neves; Micheal, Malcom, Al Dawsari; Mitrovic.

AL ETTIFAQ (4-3-3): Victor; Al-Hawsawi, Tisserand, Hendry, Khateeb; Henderson, Ozdemir, Hazzazi; Quaison, DEmbelé, Vitinho.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1