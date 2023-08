Gratta e vinci, aveva fatto male i conti: è rimasto senza parole

Gratta e vinci, il meglio doveva ancora venire: sotto la patina argentata una sorpresa che ha mescolato le carte.

Da 50 centesimi o da 25 euro, passando per i “tagli” intermedi, ci sono Gratta e vinci praticamente per tutti i gusti e per tutte le tasche. Per chi ama quelli più semplici, ma anche per chi preferisce quelli “cervellotici” e non si accontenta di grattar via la patina argentata e basta.

In commercio, ora come ora, ci sono oltre 50 serie, alcune delle quali più famose di altre. Le probabilità di vincita variano da grattino a grattino, ma ciascun tagliando si distingue per una propria particolarità. Il Crucijolly, ad esempio, fa ricchi i giocatori con un gioco appassionante che si snoda attraverso un vero e proprio cruciverba della fortuna. Prendiamo il New Tutto x Tutto bonus, poi, un Gratta e vinci che ha sin da subito conquistato il popolo dei giocatori, incalliti e non. Quello che è successo nei giorni scorsi in provincia di Benevento, a San Leucio del Sannio, ci ha dimostra chiaramente cosa possa potenzialmente accadere acquistando un biglietto appartenente a questa serie così unica nel suo genere.

Un cliente della tabaccheria edicola sita in via Garibaldi ha stentato a crederci, quando ha scoperto quale “magia” si nascondesse nel tagliando che aveva appena comprato. Prima di raccontarvi i dettagli, però, scopriamo in cosa consiste questa lotteria istantanea. Il grattino si compone di varie aree: una è dedicata ai numeri vincenti, l’altra alle monete e l’ultima, infine, ai moltiplicatori, che si trovano in cima alle colonne che definiscono il gioco.

Gratta e vinci, graziato dal moltiplicatore

Se nell’area delle monete si trova il simbolo “PER” la vincita è data dalla somma dei premi dell’intera giocata, moltiplicata per il valore che si troverà nella sezione dei moltiplicatori. Nel caso in cui, poi, si trovino i bonus X2, X5 o X10, il premio sarà rispettivamente raddoppiato, quintuplicato o decuplicato.

Ebbene, il cliente dell’attività di San Leucio del Sannio ha in un primo momento trovato 10 euro in corrispondenza del numero 43. Non sapeva ancora, tuttavia, che la sua vincita non si sarebbe limitata a quella banconota, ma che al suo numero fortunato corrispondeva anche un bellissimo X20.

Questo significa che quella piccola somma, raddoppiata per 20, gli ha permesso di portare a casa un premio ancor più consistente, pari, appunto, a 200 euro complessivi. Una “PER”, insomma, che in men che non si dica, contrariamente alle aspettative iniziali, ha rallegrato la sua giornata.