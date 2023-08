League Cup: i pronostici sulle partite del 29 agosto

League Cup, tra le partite del secondo turno spicca il derby londinese tra Fulham e Tottenham. Occhio alle sorprese.

Il secondo turno della League Cup, la Coppa di Lega inglese, è quello in cui fanno capolino i 12 club della Premier League che non prendono parte alle competizioni europee. Sorprendentemente in questa “lista” rientra pure il Tottenham, che nella passata stagione è finito fuori da tutto. Per gli Spurs è appena iniziata una nuova era: in campo non c’è più Harry Kane, acquistato dal Bayern Monaco, ed in panchina siede l’ex Celtic Postecoglou.

Il tecnico australiano (ma di origine greca) è uno dei principali protagonisti di queste prime giornate di Premier League. Il suo Tottenham, infatti, ha cambiato completamente pelle, tornando all’antico e dunque ad un gioco propositivo – il marchio di fabbrica di Postecoglou – ed i primi risultati sono incoraggianti. In classifica i londinesi sono al momento terzi: solo il Manchester City ha fatto meglio. Dopo il pareggio con il Brentford, il Tottenham ha ottenuto due vittorie di fila, entrambe con il risultato di 2-0. Prima il successo contro il Manchester United e poi quello di sabato scorso in casa del Bournemouth. In coppa gli Spurs sono stati abbinati, guarda caso, con una squadra di Premier League, il Fulham, che è reduce da un pareggio d’oro in un altro derby di Londra, quello con l’Arsenal.

La League Cup al momento non è una priorità per nessuna delle due. Ed è assai probabile che i tecnici faranno diversi cambi. Resta in ogni caso favorito il Tottenham, che rispetto ai Cottagers ha una panchina più lunga. Dovrebbe passare il turno anche il Brentford, impegnato con un club di League Two, il Newport County. Le Bees di Thomas Frank, ormai una bella realtà della Premier, sono ancora imbattute (due pareggi e una vittoria) e non prenderanno sottogamba la terza competizione nazionale per ordine d’importanza.

Il Crystal Palace fa visita al Plymouth

Niente figuracce all’orizzonte neppure per il Crystal Palace, che farà visita al Plymouth, club che non ha iniziato benissimo in Championship (4 punti in 4 partite).

I londinesi, allenati da Roy Hodgson, dovrebbero spuntarla già nei tempi regolamentari. Il Middlesbrough di Michael Carrick, protagonista di un esordio deludente nella serie cadetta dovrebbe consolarsi in coppa nella sfida con il Bolton, che invece milita in League One. Lo Stoke City farà verosimilmente valere il fattore campo contro il Rotherham, mentre il Wrexham ha buone possibilità di avanzare al turno successivo contro il Bradford. Attesi almeno tre gol complessivi nel match tra Swansea e Bournemouth ed in quello tra Salford e Leeds, con i Whites che devono farsi perdonate un avvio a rilento in campionato.

League Cup: probabili vincenti

Middlesbrough o pareggio (in Bolton-Middlesbrough, ore 20:45)

Tottenham (in Fulham-Tottenham, ore 20:45)

Brentford (in Newport-Brentford, ore 20:45)

Crystal Palace (in Plymouth-Crystal Palace, ore 20:45)

Stoke City (in Stoke City-Rotherham, ore 20:45)

Wrexham o pareggio (in Wrexham-Bradford, ore 20:45)

La partita da almeno un gol per squadra

Luton Town-Gillingham, ore 20:45

Fulham-Tottenham, ore 20:45

Reading-Ipswich Town, ore 21:00