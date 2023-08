Reggiana-Palermo, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Reggiana-Palermo è valida per la terza giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Carattere. Dopo la sconfitta sul campo del Cittadella, la Reggiana di Nesta ha dimostrato invece sul campo del Como di avere questa caratteristica. Sotto due a zero contro la truppa guidata da Moreno Longo, la formazione emiliana è riuscita a riprenderla portandosi via un punto. Importante. Che fa sicuramente morale.

Ed è con quel carattere mostrato in Lombardia che i padroni di casa vogliono continuare a fare punti ospitando un Palermo che ha visto un Corini decisamente alterato in conferenza stampa ieri. Il tecnico dei siciliani, che ha pareggiato zero a zero contro il Bari ridotto in inferiorità numerica alla prima di campionato, si è sfogato, dicendo che si è un poco stancato – ha usato altri termini – delle critiche che la sua squadra ha ricevuto e rimarcando il fatto che i galletti erano la squadra arrivata in finale playoff lo scorso anno. Insomma, non sono acque tranquille per i rosanero che, comunque, hanno le carte in regola per riuscire in quello che sarebbe un vero e proprio colpaccio esterno. Che rimane, però, assai difficile.

Diciamo che in questo match, dopo il pareggio dello scorso weekend per la Reggiana, potrebbe venire fuori di nuovo un risultato identico. Sì, entrambe dovrebbero trovare la via della rete, entrambe potrebbe muovere la propria classifica. Difficile, come detto, il colpo del Palermo che, in ogni caso, parte leggermente favorito.

Come vedere Reggiana-Palermo in diretta tv e in streaming

Reggiana-Palermo è in programma martedì 29 agosto alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Reggiana-Palermo

Un punto a testa e tutti felici e contenti. Forse meno il Palermo dopo quello che vi abbiamo raccontato prima sullo sfogo di Corini. Gli ospiti in ogni caso cercheranno la vittoria in tutti i modi. Ma alla fine è l’X il segno più probabile.

Le probabili formazioni

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi; Fiamozzi, Romagna, Mercandalli, Pierangolo; Bianco, Cigarini,Portanova; Girma; Pettinari, Varela.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Gomes, Stulac, Vasic; Insigne, Brunori, Di Mariano.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1