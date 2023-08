Pisa-Parma, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Pisa-Parma è valida per la terza giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Il debutto di Alberto Aquilani tra i grandi (l’ex tecnico della Primavera della Fiorentina aveva allenato, appunto, solamente i ragazzi della Viola) è stato clamoroso. Con il suo Pisa è andato a vincere sul campo della Sampdoria di Pirlo, dimostrando di possedere quelle caratteristiche che servono per diventare un grande della panchina. La sua squadra ha dato una lezione di calcio, giocando a pallone a viso aperto, e prendendosi tre punti fondamentali alla prima uscita di questa stagione. Ora però, l’impegno, è ulteriormente difficile.

In Toscana infatti arriva un Parma che in queste prime due giornate ha decisamente fatto vedere delle buone cose e che soprattutto ha rispettato tutti quelli che erano i pronostici: la squadra di Pecchia, nel doppio impegno al Tardini, ha vinto entrambe le partite non subendo nessuna rete. Gli ospiti di questa sera sono una seria candidata alla vittoria finale del campionato – o almeno alla promozione diretta – e sarà importante capire se l’atteggiamento in trasferta cambierà oppure se sarà come al solito: propositivo e con la voglia di gestire il match.

Sarà una bella sfida, senza dubbio. Con la sensazione che difficilmente il Parma riuscirà a portare via l’intero malloppo. Il Pisa, dopo la splendida vittoria in Liguria, viaggia senza dubbio sulle ali dell’entusiasmo che può solamente crescere. E poi giocano bene i nerazzurri. Quindi sarà difficile superarli per gli emiliani.

Come vedere Pisa-Parma in diretta tv e in streaming

Pisa-Parma è in programma martedì 29 agosto alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Pisa-Parma

Una gara che dovrebbe regalare almeno una rete per squadra. E che alla fine potrebbe chiudersi anche con un pareggio. Che sarebbe sicuramente importante per il Pisa, che continuerebbe a fare punti contro formazioni più attrezzate, e che potrebbe essere anche ben accolto dal Parma in questa prima e difficile trasferta della propria stagione.

Le probabili formazioni

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Nagy, Veloso; Arena, Valoti, D’Alessandro; Masucci.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Del Prato, Balogh, Osorio, Coulibaly; Estevez, Hernani; Partipilo, Sohm, Benedyczak; Bonny.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1