Bournemouth-Tottenham, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Bournemouth-Tottenham è una partita valida per la terza giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: tv, formazioni, pronostici.

Un buon pareggio in casa dell’ostico Brentford ed una vittoria casalinga nel big match con il Manchester United. Non da buttare le prime due uscite del Tottenham nell’era post-Kane. L’ambiente Spurs sembra non aver risentito più di tanto dell’addio, ormai scontato, del suo giocatore più rappresentativo, che si è appena trasferito al Bayern Monaco.

È presto per emettere giudizi definitivi, ma il nuovo tecnico Ange Postecoglou, lo scorso anno alla guida del Celtic, sta dimostrando di avere le giuste credenziali per fare bene anche in un contesto altamente competitivo come la Premier League. Il suo Tottenham ha già un’identità precisa e, in attesa di capire chi sarà il sostituto di Kane, ha tutte le carte in regola per dare filo da torcere alle altre big, in quello che si profila come un anno di transizione (gli Spurs quest’anno non disputeranno alcuna competizione europea). Sarà importante in ogni caso dare continuità alla prestazione offerta contro i Red Devils, sorpresi dall’atteggiamento spavaldo ed aggressivo dei londinesi, destinati a cambiare pelle rispetto agli ultimi due anni con Antonio Conte in panchina. Capita a fagiolo, in tal senso, la partita con il Bournemouth, che nonostante un calendario tutt’altro che accomodante (West Ham e Liverpool) è riuscito a portare via un punto.

Le Cherries, da quest’anno guidate da Andoni Iraola – tecnico approdato in Premier League dopo l’esperienza molto positiva al Rayo Vallecano – non hanno affatto demeritato neppure ad Anfield Road contro i Reds (3-1) in una trasferta a dir poco proibitiva.

Insomma sembrano esserci i presupposti per un’altra sfida combattuta e prolifica contro gli Spurs, sulla falsariga di quelle della scorsa stagione: con Conte in panchina il Tottenham passò 3-2 al Vitality Stadium, ma nel girone di ritorno i rossoneri si imposero a Londra con lo stesso risultato, affossando ancora di più il club londinese, nel suo momento peggiore.

Come vedere Bournemouth-Tottenham in diretta tv e in streaming

Bournemouth-Tottenham è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Bournemouth a nostro parere riuscirà a tenere testa al Tottenham in una partita che dovrebbe regalare almeno tre gol complessivi. Spurs comunque leggermente favoriti.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Tottenham

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Neto; Aarons, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Rothwell, Billing; Semenyo, Traoré, Anthony; Solanke.

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Maddison, Bissouma, Sarr; Kulusevski, Richarlison, Son.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2