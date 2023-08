Tottenham-Manchester United, Premier League: formazioni, pronostici

Tottenham-Manchester United è una partita valida per la seconda giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni, pronostici.

La prima uscita senza Harry Kane, ceduto al Bayern Monaco dopo una lunga ed estenuante trattativa, celava più d’un’insidia per il Tottenham. Che, come se non bastasse, era chiamato ad affrontare in trasferta il temibile Brentford, ormai da un paio di stagioni una bella realtà della Premier League, capace di ottenere due salvezze di fila con largo anticipo e di sfiorare addirittura l’Europa. Insomma, una potenziale buccia di banana.

Eppure gli Spurs non hanno sfigurato contro le Bees di Thomas Frank, tornando a casa con un buon punto ed offrendo una prestazione incoraggiante. Al Community Stadium è terminata 2-2, risultato che non stupisce se consideriamo la filosofia offensiva del nuovo allenatore del Tottenham, l’ex Celtic Ange Postecoglou. Son e compagni – il sudcoreano è il nuovo capitano dopo l’addio di Kane – sono passati in vantaggio con l’ex atalantino Romero ma dopo appena mezz’ora il Brentford aveva già ribaltato i suoi concittadini, grazie alle reti di Mbeumo e Wissa. Prima dell’intervallo a rimettere le cose a posto c’ha pensato un altro difensore, Emerson Royal, servito da uno dei nuovi acquisti, Maddison. Continua invece a mancare l’appuntamento con il gol il brasiliano Richarlison, che ha momentaneamente preso il posto lasciato libero da Kane al centro dell’attacco, in attesa che arrivi un nuovo centravanti (si parla sempre con più insistenza di Romelu Lukaku).

Tottenham che nella seconda giornata sarà protagonista del match clou: nel nord di Londra arriva il Manchester United, reduce da una prestazione sottotono.

I Red Devils hanno battuto il Wolverhampton ma hanno avuto bisogno di una grossa dose di fortuna per piegare i Wolves, che avrebbero meritato quantomeno il pareggio. Di Varane la rete decisiva: il centrale francese ad un quarto d’ora dal termine e con il risultato bloccato sullo 0-0 ha tolto le castagne dal fuoco ad Erik ten Hag, regalandogli i primi tre punti della nuova stagione. L’allenatore olandese vuole vedere una squadra più intraprendente contro gli Spurs, che non hanno mai battuto lo United negli ultimi cinque incontri casalinghi. Il Tottenham, infatti, ha perso più partite contro i Red Devils (39) che contro qualsiasi altro avversario nell’era della Premier League. Ten Hag dovrebbe recuperare Lisandro Martinez, mentre Postecoglou non potrà disporre di Romero, alle prese con un trauma cranico.

Come vedere Tottenham-Manchester United in diretta tv e in streaming

Tottenham-Manchester United è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Tottenham non parte favorito ma per quello che ha fatto vedere nella prima uscita contro il Brentford è lecito ipotizzare una gara prolifica, in cui gli Spurs non si tireranno certo indietro. È assai probabile che entrambe troveranno la via del gol.

Le probabili formazioni di Tottenham-Manchester United

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Emerson Royal, Sanchez, van de Ven, Udogie; Bissouma, Skipp, Maddison; Kulusevski, Richarlison, Son.

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Onana; Wan-Bissaka, Varane, Lisandro Martinez, Shaw; Bruno Fernandes, Casemiro, Eriksen; Antony, Rashford, Sancho.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2