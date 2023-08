Manchester United-Wolverhampton, Premier League: formazioni, pronostici

Manchester United-Wolverhampton è una partita valida per la prima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Step by step. Non c’è fretta, ma l’obiettivo del Manchester United, rigenerato dalla “cura” ten Hag, è quello di continuare ad alzare l’asticella.

L’olandese, sbarcato in Inghilterra con il difficile compito di ricostruire dopo una serie di stagioni deludenti e a dir poco caotiche, è riuscito in pochi mesi a sistemare le cose e a ridare un’identità alla squadra: i Red Devils sono tornati a sollevare un trofeo – la League Cup – mettendo fine ad un’astinenza di sei anni. E, aspetto ancora più importante, hanno strappato un pass per la prossima Champions League, competizione che Bruno Fernandes e compagni non giocano da più di un anno. Questa dovrà essere dunque la stagione della conferma, in cui l’ex allenatore dell’Ajax e i suoi uomini sono chiamati a compiere un ulteriore salto di qualità. In attesa di sfoltire la rosa per poter effettuare altri acquisti, ad Old Trafford sono arrivati un portiere, l’ex Inter Onana, un centrocampista, Mount, acquistato dal Chelsea, e soprattutto un attaccante: si tratta del giovane danese Hojlund, prelevato dall’Atalanta per 70 milioni di euro. Ten Hag si aspetta ancora tanto dal mercato, che nelle ultime due settimane potrebbe regalare qualche altro fuoco d’artificio.

Wolves, il successore di Lopetegui è O’Neil

Il bilancio delle amichevoli dello United è di quattro vittorie, tre sconfitte e un pareggio. I Red Devils si sono arresi a Real Madrid e Borussia Dortmund, ma al tempo stesso hanno battuto Arsenal, Lione, Lens e Athletic Bilbao.

Il debutto nella Premier League 2023-24 è previsto ad Old Trafford, nel loro “tempio”, con il Wolverhampton. I Wolves hanno appena “divorziato” da Julen Lopetegui, il tecnico che – da subentrato – nella passata stagione gli aveva permesso di tirarsi fuori dai guai. Alla base della rottura ci sarebbero state delle divergenze con la società, che è prontamente virata su Gary O’Neil, artefice della salvezza del Bournemouth. Il Wolverhampton è rimasto imbattuto nel precampionato, ottenendo vittorie contro Vitoria, Porto e Rennes, ma l’addio dell’ex allenatore del Siviglia ha fatto ripiombare l’intero ambiente nell’incertezza.

Come vedere Manchester United-Wolverhampton in diretta tv e in streaming

Manchester United-Wolverhampton è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Nonostante qualche defezione di troppo – ten Hag dovrà fare a meno di Hojlund, alle prese con un problema alla schiena – il Manchester United dovrebbe ottenere una vittoria comoda contro un Wolverhampton che ha appena cambiato guida tecnica. Ad Old Trafford, tra l’altro, i Red Devils lo scorso anno non hanno toppato quasi mai. Non sarebbe una sorpresa, infine, se lo United tenesse anche la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Manchester United-Wolverhampton

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Varane, Lisandro Martinez, Shaw; Casemiro, Eriksen; Mount, Bruno Fernandes, Antony; Rashford.

WOLVERHAMPTON (4-3-3): Jose Sà; Ait-Nouri, Dawson, Kilman, Nelson Semedo; Lemina, Matheus Nunes, Hodge; Pedro Neto, Cunha, Sarabia.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0