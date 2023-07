Arsenal-Manchester United, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici

Arsenal-Manchester United è un’amichevole e si gioca sabato alle 23:00: notizie, formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Quella tra Gunners e Red Devils non potrà mai essere una sfida come le altre, neppure se si tratta “solo” di un’amichevole, per giunta giocata a luglio inoltrato. Sia Arsenal e Manchester United, come altri top club europei, da qualche giorno si trovano negli Stati Uniti per affrontare le rispettive tournée estive.

Entrambe sono finite sul podio nell’ultima Premier League, rispettivamente al secondo e al terzo posto, e quest’anno vogliono fare quel salto di qualità decisivo che gli permetta di tornare a vincere qualcosa di importante, a livello nazionale e non solo. La squadra di Mikel Arteta, sorpassata nel finale di stagione dal Manchester City quando sembrava avesse già messo le mani sul titolo, si è consolata con la qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo che i londinesi non raggiungevano da tempo.

Dal mercato sono arrivati il centrocampista Rice, acquistato dal West Ham per oltre 100 milioni di sterline, e l’attaccante Havertz, ex Chelsea.

Nella prima uscita stagionale l’Arsenal ha pareggiato 1-1 con il Norimberga ma due notti fa si è scatenato contro la selezione di stelle dell’MLS, realizzando ben cinque gol (0-5). Due amichevoli finora anche per il Manchester United, che ha convinto sia contro il Leeds (2-0) che contro il Lione dell’ex Laurent Blanc, battuto grazie ad una rete di van de Beek (1-0). Arteta dovrà fare a meno dell’ex Brightom Trossard, che si è infortunato durante la gara contro l’MLS All-star, ma si sono uniti al gruppo sia Partey che Smith-Rowe. Dal canto suo, il tecnico dello United Erik ten Hag ha riabbracciato quei giocatori che hanno usufruito di qualche giorno di vacanza in più perché impegnati fino a fine giugno con le rispettive nazionali, come Casemiro, Rashford, Bruno Fernandes ed Eriksen.

Come vedere Arsenal-Manchester United in diretta tv e streaming

L’amichevole tra Arsenal e Manchester United, in programma sabato alle 23:00 al MetLife Stadium di East Rutherford, negli Stati Uniti, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia nessuna piattaforma ha acquisito i diritti di trasmissione del test che vede protagonisti i due blasonati club inglesi.

Il pronostico

Lo spettacolo non dovrebbe mancare in un’amichevole tra due squadre che abbondano di qualità come Arsenal e Manchester United. Le reti complessive potrebbero essere più di tre al MetLife Stadium, in New Jersey.

Le probabili formazioni di Arsenal-Manchester United

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; Tomiyasu, Timber, Gabriel, Tierney; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Balogun, Martinelli.

MANCHESTER UNITED (4-4-2): Henderson; Wan-Bissaka, Varane, Lisandro Martinez, Williams; van de Beek, Hannibal, Mount; Sancho, Martial, Diallo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2