MLS All Stars-Arsenal, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici

MLS All Stars-Arsenal è un’amichevole e si gioca nella notte italiana tra mercoledì e giovedì alle 02:30: notizie, formazioni, pronostici, tv e streaming.

Come molti altri club della Premier League (e non solo) anche l’Arsenal ha scelto gli Stati Uniti per preparare la nuova stagione che inizierà tra meno di un mese.

I Gunners hanno già disputato un paio di amichevoli in questa preseason, pareggiando sia con i tedeschi del Norimberga che con il Watford. Negli States affronteranno invece una selezione di stelle della Mls, la principale lega nordamericana che è peraltro in pieno svolgimento. Ad “allenare” questa rappresentativa sarà Wayne Rooney: l’ex attaccante del Manchester United oggi è sulla panchina del DC United, il club di Washington, che è tra l’altro sede della sfida. Una “classica” che viene riproposta a distanza di qualche anno. Ricordiamo che tra il 2012 e il 2015 gli All Stars dell’Mls presero degli scalpi importanti, tra cui quelli di Chelsea, Bayern Monaco e Tottenham. I volti più noti della selezioni stavolta sono l’attaccante Benteke, ex conoscenza della Premier League ed oggi centravanti del DC United, ma anche l’ex Barça Riqui Puig dei Los Angeles Galaxy e l’argentino Thiago Almada dell’Atlanta United, primo giocatore della Mls ad essersi laureato campione del mondo. Il grande assente è Leo Messi, che tuttavia è sbarcato solo da pochi giorni a Miami.

Nell’Arsenal potrebbe debuttare Rice, l’acquisto più oneroso finora effettuato dai Gunners, ma nel corso del match ci sarà spazio anche per gli altri nuovi arrivi Havertz e Timber.

Come vedere MLS All Stars-Arsenal in diretta tv e streaming

MLS All Stars-Arsenal, in programma giovedì alle 02:30 all’Audi Field di Washington, negli Stati Uniti, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda del test che vede protagonisti i Gunners di Arteta.

Il pronostico

L’Arsenal ha giocato questa partita una volta in passato: era il 2016 e i Gunners ebbero la meglio 2-1. Storicamente non si tratta di un match semplice per i club europei, affrontando giocatori di qualità che hanno molti minuti in più nelle gambe, visto che la Mls è in corso di svolgimento. Londinesi leggermente favoriti ma preferiamo restare lontani dal risultato, ipotizzando una gara divertente, da più di due gol complessivi.

Le probabili formazioni di MLS All Stars-Arsenal

MLS ALL STARS (4-3-3): Burki; Hollingshead, Glesnes, Zimmerman, Tolkin; Almada, Herrera, Puig; Mukhtar, Benteke, Bouanga.

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; Timber, Saliba, Gabriel, Tierney; Jorginho, Rice, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2