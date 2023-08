Premier League, pronostici terza giornata: partite sabato ore 16:00

Premier League, nel pomeriggio scendono in campo Arsenal e Manchester United: per i Gunners c’è il derby con il Fulham.

Si prospetta un sabato pomeriggio ricco di emozioni in Premier League, giunta già alla sua terza giornata. Tra le quattro sfide in programma alle 16:00 spicca il derby londinese tra l’Arsenal e il Fulham.

I Gunners sono una delle tre squadre ancora a punteggio pieno dopo 180′ di campionato insieme al Manchester City, con il quale potrebbe (e dovrebbe) contendersi il titolo anche quest’anno, ed il sorprendente Brighton di De Zerbi, che ha fatto pure due su due. Mikel Arteta nei primi due turni ha potuto sfruttare un calendario benevolo per attutire la consueta fase di rodaggio. I londinesi hanno risposto presente, anche se contro Nottingham Forest (2-1) e Crystal Palace (0-1) non sono arrivate due vittorie nette. Meglio la fase difensiva – l’Arsenal ha subito davvero molto poco, se consideriamo anche le occasioni costruite dagli avversari – che quella offensiva, segno che l’attacco deve ancora carburare. Non ha impressionato neppure il Fulham di Marco Silva: i Cottagers hanno battuto l’Everton all’esordio in maniera fortunosa e sabato scorso hanno rimediato una sonora sconfitta davanti al proprio pubblico in un altro derby con il Brentford (0-3). Non sembrano in grado, insomma, di espugnare l’Emirates Stadium, dove l’Arsenal perde davvero raramente.

Le previsioni sulle altre partite

Il Brentford è diventato una realtà del massimo campionato d’oltremanica e dopo aver sfiorato l’Europa un anno fa ha intenzione di riprovarci, nonostante debba fare a meno per diversi mesi del suo cannoniere Ivan Toney, squalificato per una vicenda di calcioscommesse.

Le Bees hanno 4 punti, frutto del pareggio interno con il Tottenham e del roboante successo ottenuto contro il Fulham nel derby. Sono favoriti anche nella terza stracittadina consecutiva, contro il Crystal Palace. La squadra di Roy Hodgson è un brutto cliente e nell’ultimo turno ha fatto sudare l’Arsenal ma dal Community Stadium in poche riescono a tornare con dei punti in tasca. Ferme a quota zero punti ci sono Everton e Wolverhampton, due che dovrebbero lottare nuovamente per la salvezza: i Toffees con ogni probabilità eviteranno la sconfitta ma non ci aspettiamo un match spettacolare. Infine il Manchester United, una delle grandi delusioni di questo primo scorcio di campionato. Gli uomini di Erik ten Hag, in attesi di rinforzi dal mercato, hanno battuto “solo” 1-0 il Wolverhampton all’esordio ed una settimana fa si sono fatti sopraffare dal Tottenham (2-0). Contro il Nottingham Forest dovrebbero tornare a vincere ma occhio al Nottingham Forest, che nella prima giornata riuscì a mettere il bastone tra le ruote all’Arsenal.

Premier League: possibili vincenti

Arsenal (in Arsenal-Fulham)

Brentford (in Brentford-Crystal Palace)

Everton o pareggio (in Everton-Wolverhampton)

Manchester United (in Manchester United-Nottingham Forest)

La partita da almeno un gol per squadra

Manchester United-Nottingham Forest

Premier League: la partita da almeno tre gol complessivi

Manchester United-Nottingham Forest