Tennis, la longuette è impietosa | Spettacolo a tutto schermo: fan in delirio

Tennis, le foto al tramonto hanno fatto strage di cuori: la gonna bianca in macramé non nasconde nulla all’immaginazione.

La sua è una storia dolce e amara al tempo stesso. Dolce perché non si stancherà mai di ripetere che il tennis, il suo sport del cuore, le ha salvato la vita. Gliel’ha salvata nella misura in cui è stato gettandosi a capofitto negli allenamenti e nelle gare che è riuscita, come capirete fra poco, a lasciarsi alle spalle uno dei periodi più bui della sua vita.

Amara perché, appena adolescente, ha scoperto di avere alcuni problemi di salute piuttosto gravi. Ma è stata la sua inseparabile racchetta, appunto, a farle da bastone, in un certo senso. A darle la forza di non mollare mai e di rinascere dalle sue “ceneri” come la più bella delle fenici. Anche perché bella, consentitecelo, lo è di certo. Statuaria e alla moda, sfrontata e sicura di sé, Bojana Jovanovic è senza ombra di dubbio una delle tenniste più sexy di tutti i tempi. O forse sarebbe meglio dire ex tennista, dal momento che le scelte che ha fatto negli anni l’hanno portata su altri binari. Ma iniziamo dal principio.

La 24enne serba era considerata, agli inizi della sua carriera, come uno degli astri nascenti del tennis femminile. Nella divisione juniores aveva raggiunto svariati traguardi degni di nota, ma alla fine, per motivi che non ha mai condiviso con il pubblico, ha deciso di troncare. Non è mai approdata nel circuito professionistico ma, in compenso, non ha mai lasciato il suo sport del cuore. Oggi allena chi, come un tempo lei, sogna di dominare le classifiche mondiali.

Tennis, il tramonto può aspettare: dinanzi a lei non c’è paesaggio che tenga

Lavora alla Tipsaveric Luxury Tennis Academy di Belgrado, dove peraltro lei stessa si era formata, ma è anche testimonial di diversi brand. Primo fra tutti uno svizzero, specializzato in capi di abbigliamento e streetwear, che le dà grande visibilità sui profili social.

Ecco spiegato, quindi, perché su Instagram e TikTok la conoscano in molti, benché non abbia sfondato, come dicevamo, nel circuito maggiore. Sa sempre come attirare l’attenzione, la bella Bojana, e lo fa nei modi più disparati. Nelle scorse ore, ad esempio, ha postato un carosello di foto roventi che i suoi fan non avranno certamente ignorato.

La Jovanovic è in posa sul bagnasciuga, al tramonto, con indosso un micro-top e una longuette di macramè assolutamente – e deliziosamente – illegale. La luce la rende trasparente, per la gioia dei fan che, ne siamo certi, saranno rimasti estasiati dinanzi a tanta e prorompente bellezza.