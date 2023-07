Tennis, shooting crudele: una bellezza che ti toglierà il fiato

Tennis, come resistere al fascino della meravigliosa atleta? L’ultimo shooting condiviso sui social è a dir poco crudele: la sua bellezza è da togliere il fiato.

Non sarà una delle campionesse ai primi posti del ranking, eppure sui social può vantare un profilo Instagram seguito da 160 mila follower. Mentre su TikTok, dove è possibile vederla dare il meglio di sé in campo e non solo, ha oltre 10 mila seguaci. Dietro tanto successo c’è, senza dubbio, il suo irresistibile fascino: la sua è una bellezza capace di stregare chiunque.

La passione per il tennis è nata in un momento piuttosto complicato della sua vita. Come raccontato da lei stessa, infatti, è solamente grazie allo sport che è riuscita a far fronte ad alcuni problemi di salute, che la affliggevano fin da quando era giovanissima. Dopo aver raggiunto notevoli risultati nelle competizioni femminili junior, tuttavia, non è riuscita a sfondare nei circuiti per professionisti.

Ma Bojana Jovanovic, questo è il nome della protagonista di questo articolo, non si è mai data per vinta. Oggi è un’allenatrice e lavora presso la Tipsaveric Luxury Tennis Academy nella sua città natale, Belgrado. Qui, ogni giorno, ha a che fare con giovani aspiranti tennisti che, grazie a lei, iniziano a muovere i loro primi passi nella disciplina. Inoltre si dedicata all’attività di testimonial, collaborando con un brand di abbigliamento sportivo.

Tennis, Bojana Jovanovic incanta tutti nel suo abito verde lime

Sui social, la meravigliosa Bojana si è affermata come una vera e propria influencer: tra servizi fotografici, collaborazioni con marchi e contenuti vari, si è costruita un notevole seguito. E come dare torto ai suoi fan? La tennista è dotata di una bellezza e di un fascino davvero incantevoli. Rimanere indifferenti davanti alle sue foto e ai suoi video mozzafiato è pressoché impossibile.

Di recente, sul suo profilo Instagram, ha deliziato i follower con alcune anteprime del suo ultimo shooting, che definire crudele è poco. Bojana ha posato con indosso un fantastico abito color verde lime, elegante e sensualissimo allo stesso tempo, che esalta per bene la sua silhouette e le sue curve portentose. I suoi capelli neri sono raccolti da un lato, così da poter evidenziare il suo bel viso e i suoi lineamenti.

L’atleta ha stregato gli utenti, sfoggiando una classe e uno charme veramente invidiabili. A quanto pare, si sente perfettamente a suo agio davanti all’obiettivo. E gli scatti che condivide quotidianamente sui social lo dimostrano. Ancora una volta, Bojana ha fatto colpo su tutti lasciando il web a bocca spalanca.