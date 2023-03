Tennis, idromassaggio “panoramico”: tra le bolle sbuca un lato B da paura

Tennis, la giornata alla spa documentata in un reel supersexy: la nuotata con vista lato B fa strage di cuori su Instagram.

C’è proprio bisogno, di tanto in tanto, di spegnere lo smartphone e i pensieri. E, perché no, di concedersi una giornata rilassante in un luogo costruito ad arte affinché i suoi ospiti facciano proprio questo: staccare la spina.

Bojana Jovanovic, non se l’è fatto ripetere due volte. Si trova a Cipro, la splendida tennista che ogni giorno incanta il web con le sue foto e i video degli allenamenti bollenti. E ha scelto, per ritemprare il corpo e la mente, di regalarsi una giornata all’insegna del relax in una delle strutture più belle dell’isola: una spa a dir poco incantevole. E incantevole è anche lei nel reel, comparso qualche ora fa su Instagram, in cui ha documentato le meraviglie del centro benessere in cui si è recata. Un video sufficientemente lungo da regalarci diverse prospettive, tutte diverse, ma caratterizzate da un denominatore comune: la sua incredibile bellezza.

Bojana, per chi non la conoscesse, è stata a tanto così dallo sbarcare nel mondo del professionismo. Era considerata uno degli astri nascenti della divisione femminile junior, ma un problema di salute insorto durante la sua adolescenza le ha messo, di fatto, i bastoni tra le ruote. Un vero peccato per lei e per i tifosi, che hanno perso la possibilità di vedere in azione nei campi più prestigiosi uno dei talenti più promettenti. Fortuna che la Jovanovic non ha gettato la spugna e che ha trovato un modo, seppur alternativo, per continuare a coltivare la sua passione per il tennis.

Non si è mai realmente separata dalla sua racchetta, tant’è che oggi lavora dietro le quinte del circuito.

Collabora con la Tipsaveric Luxury Tennis Academy di Belgrado e allena le persone che, esattamente come lei, coltivano il sogno di sfondare nel circuito maggiore. E poi, tanto per non sprecare la sua incommensurabile bellezza, a tempo perso fa anche la modella. Non è raro che posi, sui social e non solo, per marchi di abbigliamento importanti, attività che le ha permesso di farsi conoscere anche al di là del mero contesto sportivo. I numeri, in questo senso, parlano chiaro: su Instagram ha un gran bel seguito e possiamo considerarla, di conseguenza, un’influencer a tutti gli effetti.

