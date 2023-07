Ferrari, disastro senza fine: mazzata per Leclerc prima del GP d’Ungheria

Ferrari, un disastro senza fine: ennesima mazzata per Leclerc prima del Gran Premio dell’Ungheria. Ecco quello che ci dicono i bookmaker

Domenica torna la Formula Uno per il primo appuntamento – ce ne sarà un altro – per quelli che saranno gli ultimi Gran Premi della prima parte di stagione. Si corre in Ungheria e ovviamente il favorito unico assoluto e senza possibilità di discussione porta il nome di Max Verstappen.

Il pilota olandese della Red Bull si avvia senza particolari problemi alla vittoria del terzo Mondiale di fila dopo il primo all’ultimo giro dell’ultimo Gran Premio con Hamilton come avversario, e dopo quello dello scorso anno assai più semplice. Quello di quest’anno è ancora clamorosamente meno avvincente del solito, perché si è messo sin dalla prima gara tutti alle spalle e non ha mai mollato la presa. Un vero e proprio cannibale che non ha realmente nessuna intenzione di fermarsi. Bene, anche nel prossimo weekend a meno di clamorosi colpi di scena che proprio all’orizzonte non si vedono, Verstappen dovrebbe prendersi la vittoria, in quel GP che per la prima volta metterà sotto sperimentazione la modifica al format delle qualifiche. Sì, vigerà l’obbligo della mescola delle gomme: i piloti dovranno girare con le hard in Q1, le medie in Q2 e con le soft solo nel Q3.

Ferrari, Leclerc superato anche da Norris

Bene, adesso andiamo a vedere quelle che sono le proposte dei bookmaker per il prossimo fine settimana. Verstappen si gioca a 1,35 volte la posta e ha praticamente staccato e pure di molto tutti i colleghi.

Il primo inseguitore è il compagno di squadra Perez che, però, su Replatz si gioca a 11. Poi a seguire Alonso (13.00), Hamilton (14.00), Norris (16.00), Leclerc (20.00), Russell (22.00), Sainz Jr (22.00) e Piastri (80.00). Vale 100 volte la posta la vittoria per Albon, Bottas, Gasly, Hulkenberg, Magnussen, Ocon, Ricciardo, Sargeant, Stroll, Tsunoda e Zhou. Insomma, Leclerc, nel particolare, è stato superato pure da Lando Norris nelle previsioni degli allibratori. Il pilota della McLaren in Inghilterra è andato a podio dopo una qualifica clamoroso e un avvio di gara pazzesco. E l’obiettivo è quello di ripetersi.