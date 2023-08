Brighton-West Ham, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Brighton-West Ham è una partita valida per la terza giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni, pronostici.

Dopo aver aiutato il Brighton a centrare la sua prima qualificazione europea, Roberto De Zerbi sta continuando a stupire.

Il tecnico lombardo è l’uomo del momento oltremanica: nonostante i suoi Seagulls abbiano perso due perni della squadra come Mac Allister e Caicedo, finiti rispettivamente al Liverpool e al Chelsea durante il mercato estivo, hanno iniziato la nuova stagione con due roboanti vittorie, entrambe per 4-1, a dimostrazione che per l’Europa anche quest’anno bisognerà fare i conti con loro. Certo, Luton Town e Wolverhampton non sono due avversari irresistibili e bisognerà attendere test più probanti per esprimere un giudizio definitivo, ma a livello di qualità del gioco il Brighton in questo momento forse non è inferiore a nessuno. La squadra gira alla perfezione, al di là di chi siano gli interpreti. Sei punti su sei e otto gol segnati: nessuno ha fatto meglio degli uomini di De Zerbi, meritatamente al comando della classifica insieme a Manchester City e Arsenal, le due big che lo scorso anno si sono contese il titolo. La partita con il West Ham, che chiude il programma del sabato di Premier League, ci dirà probabilmente di più su questo Brighton – per adesso – scintillante.

Godono di buona salute anche gli Hammers, che a differenza della scorsa stagione hanno iniziato con il piede giusto. I londinesi di punti ne hanno quattro e sono ancora imbattuti.

Rispetto al Brighton il West Ham ha già affrontato una big, il Chelsea, battuto 3-1 domenica scorsa nel derby del London Stadium. Antonio e compagni hanno sofferto il palleggio dei Blues ma sono stati bravi nell’approfittare dei passaggi a vuoto della squadra di Pochettino, che è calata quando Enzo Fernandez ha sbagliato il rigore del possibile 1-2. David Moyes, ad ogni modo, può essere ampiamente soddisfatto di come stanno andando le cose finora.

Come vedere Brighton-West Ham in diretta tv e in streaming

Brighton-West Ham è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il West Ham non è mai riuscito ad avere la meglio sul Brighton nelle ultime dodici sfide tra le due squadre e l’imbattibilità dei Seagulls sembra destinata a continuare. Questo, tuttavia, ha le caratteristiche di un match interessante, in cui anche gli ospiti, pur non essendo favoriti, dovrebbero riuscire a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Brighton-West Ham

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Milner, Webster, Dunk, Estupinan; Gross, Dahoud; March, Pedro, Mitoma; Welbeck.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Kehrer, Emerson Palmieri; Soucek, Ward-Prowse; Bowen, Paqueta, Benrahma; Antonio.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1