Bundesliga, pronostici seconda giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, dopo il successo all’esordio il Borussia Dortmund cercherà di restare a punteggio pieno aggiudicandosi il derby con il Bochum: pronostici.

Nel nutrito gruppo di squadre che dopo la prima giornata sono a punteggio pieno c’è anche il Borussia Dortmund. I gialloneri dovevano scacciare i fantasmi di quella mancata vittoria contro il Mainz che nell’ultimo turno della scorsa Bundesliga gli ha fatto perdere il titolo al fotofinish, servendolo su un piatto d’argento ai rivali del Bayern Monaco.

Una delusione cocente che difficilmente si può cancellare in tempi brevi. La stagione degli uomini di Edin Terzic però è iniziata con una vittoria: la sfida con il Colonia l’ha decisa un gol dell’olandese Malen a due minuti dalla fine. Nella seconda giornata per il Borussia arriva un altro derby della Ruhr, quello molto più sentito con il Bochum. Partenza da incubo per la formazione allenata da Thomas Letsch, letteralmente travolta dallo Stoccarda, che all’esordio gli ha rifilato ben cinque gol senza subirne nessuno. I gialloblù non avevano entusiasmato neppure nel primo match ufficiale in Coppa di Germania, perdendo ai rigori contro un avversario di categoria inferiore come l’Arminia Bielefeld.

Per il Borussia Dortmund un match sulla carta alla portata, impossibile dire il contrario, ma negli ultimi derby il Bochum ha sempre gettato il cuore oltre l’ostacolo e non sarebbe una sorpresa se riuscisse a segnare almeno una rete contro la squadra di Terzic. Possibile successo in trasferta pure per l’Union Berlino, partito subito forte. I capitolini, che nelle prossime ore potrebbero arruolare Leonardo Bonucci, hanno esordito con un netto 4-1 al Mainz e dovrebbero ripetersi anche contro il neopromosso Darmstadt.

Le previsioni sulle altre partite

Rimandato, per ora, l’Hoffenheim dell’allenatore italo-statunitense Pellegrino Matarazzo, sconfitto 2-1 dal Friburgo una settimana fa davanti al proprio pubblico. La squadra di Sinsheim ha fatto un mercato interessante ma non ha ancora ingranato e deve al più presto eliminare le scorie dell’ultima stagione, in cui si è salvato solo all’ultimo.

Hoffenheim che nel secondo turni farà visita al neopromosso Heidenheim, la cui avventura in Bundesliga è iniziata con una netta sconfitta sul campo del Wolfsburg (2-0). Matarazzo e i suoi uomini dovrebbero evitare quantomeno la sconfitta ma attenzione al grande entusiasmo che si respirerà alla Voith Arena, dove per la prima volta i tifosi dell’Heidenheim assisteranno ad una partita di massima serie. Previsto grande equilibrio invece tra Colonia e Wolfsburg. I Billy Goats, pur perdendo, a Dortmund non hanno demeritato e dovrebbero riuscire a contrastare i biancoverdi, attesi da test più probanti dopo la vittoria comoda arrivata all’esordio con l’Heidenheim: un pareggio non è da escludere. Successo alla portata infine per il Friburgo di Christian Streich contro il Werder Brema: in casa Grifo e compagni sono sempre molto solidi e dovrebbero regolare gli uomini di Ole Werner.

Bundesliga: possibili vincenti

Hoffenheim o pareggio (in Heidenheim-Hoffenheim)

Wolfsburg o pareggio (in Colonia-Wolfsburg)

Union Berlino (in Darmstadt-Union Berlino)

Friburgo (in Friburgo-Werder Brema)

Borussia Dortmund (in Bochum-Borussia Dortmund)

La partite da almeno un gol per squadra

Bochum-Borussia Dortmund

Bundesliga: le partite da almeno tre gol complessivi

Friburgo-Werder Brema

Bochum-Borussia Dortmund