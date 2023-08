Borussia Dortmund-Colonia, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Borussia Dortmund-Colonia è una partita della prima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

Un Borussia Dortmund ancora “ferito” si rituffa a capofitto nel campionato, con l’obiettivo di dimenticare quello che è successo lo scorso maggio. I gialloneri erano a un passo dal sollevare il loro primo Meisterschale dopo 11 lunghi anni, mettendo fine alla “tirannia” del Bayern Monaco, che per ben dieci stagioni di fila non aveva avuto praticamente rivali.

Dopo il sorpasso effettuato sui bavaresi a novanta minuti dalla fine del torneo, ai gialloneri sarebbe bastato battere il Mainz, squadra già in vacanza e ormai fuori dalla lotta per le posizioni europee, per vincere il titolo. Ed invece gli uomini di Edin Terzic non sono andati al di là di un pareggio contro i biancorossi, dilapidando i due punti di vantaggio nei confronti del Bayern e scivolando al secondo posto per via della peggiore differenza reti. Un vero e proprio psicodramma destinato a passare alla storia. Non sarà semplice ripartire, anche se nelle amichevoli precampionato il Borussia Dortmund ha ottenuto sei vittorie su sette, tra cui quelle con Manchester United e Ajax. I nuovi arrivi sembrano essersi già calati negli schemi di Terzic: nei primi test hanno brillato sia Bensebaini che Sabitzer, ma non ha deluso neppure Felix Nmecha, che ha dimostrato di avere un ottimo feeling con Emre Can.

Debutto complicato per il Colonia

Nella scorsa settimana i gialloneri hanno giocato la prima gara ufficiale, sommergendo di gol il malcapitato Schott Mainz (1-6) nel turno di Coppa di Germania.

È partito con il piede giusto anche il Colonia, la cui avventura nella Bundesliga 2023-24 inizierà proprio dal Signal Iduna Park, stadio che i Billy Goats sono riusciti ad espugnare solamente sette volte nelle 47 sfide giocate a Dortmund in massima serie. I biancorossi di Steffen Baumgart, orfani del loro ormai ex capitano Hector – si è ritirato a soli 33 anni – puntano forte sull’attaccante Waldschmidt, arrivato in prestito dal Wolfsburg. Nell’ultima amichevole il Colonia ha avuto la meglio 2-0 sul Nantes. Nel primo turno di coppa nazionale invece gli sono serviti i supplementari per piegare l’Osnabruck (1-3).

Come vedere Borussia Dortmund-Colonia in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-Colonia è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Borussia Dortmund ha sorpreso in positivo nelle prime uscite stagionali e l’imbattibilità casalinga che va avanti da 19 partite dovrebbe allungarsi anche contro il Colonia. Le reti complessive saranno verosimilmente almeno tre.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Colonia

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Süle, Hummels, Bensebaini; Sabitzer, Emre Can; Malen, Reus, Brandt; Haller.

COLONIA (4-2-3-1): Schwäbe; Schmitz, Hübers, Chabot, Paqarada; Olesen, Martel; Huseinbasic, Waldschmidt, Kainz; Adamyan.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1