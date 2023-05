Borussia Dortmund-Mainz, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Borussia Dortmund-Mainz è una partita della trentaquattresima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, formazioni, pronostici.

Nella città della Ruhr, ormai da una settimana, si sogna ad occhi aperti. Tutto, stavolta, è nelle mani del Borussia Dortmund, che oggi ha la grande occasione di mettere fine al dominio incontrastato del Bayern Monaco in Bundesliga.

Nell’ultima giornata del massimo campionato tedesco ai gialloneri basterà avere la meglio su un Mainz senza più obiettivi e reduce da quattro sconfitte di fila per tornare a sollevare l’ambito Meisterschale 11 anni dopo e ricalcare le orme di quel Borussia di Klopp e Lewandowski, gli ultimi a laurearsi campioni di Germania in maglia Schwarzgelben prima della lunghissima “dittatura” bavarese, che dura esattamente da un decennio. Edin Terzic e i suoi uomini domenica scorsa sono tornati in cima alla classifica, approfittando del clamoroso passo falso della squadra di Thomas Tuchel, crollata in casa contro il Lipsia. Un ghiotto assist che il Dortmund ha sfruttato come meglio non poteva: la pressione non ha giocato brutti scherzi, con Bellingham e compagni che il giorno successivo hanno schiacciato l’Augsburg a domicilio (0-3) conquistando il terzo successo di fila – ben 14 gol complessivi segnati nelle ultime tre giornate – nonché il settimo risultato utile consecutivo.

Borussia a un passo dall’impresa

La situazione, a novanta minuti dal termine, è la seguente: Borussia Dortmund 70, Bayern Monaco 68. Con una vittoria i gialloneri diventerebbero campioni, in caso di pareggio invece il discorso cambia: a quel punto entrano in gioco i bavaresi, impegnati contemporaneamente sul campo del Colonia, altra squadra che non ha più nulla da dire.

Se le due squadre dovessero arrivare a pari punti, infatti, il Bayern Monaco avrebbe la meglio grazie alla migliore differenza reti, un divario incolmabile per gli uomini di Terzic (+39 contro +53). Contemplato dunque solo il successo in un Signal Iduna Park pieno in ogni ordine di posto, che farà registrare il tutto esaurito – sono previsti oltre 80mila spettatori – nella speranza di assistere al trionfo dei suoi beniamini, a un passo da quello che sarebbe il nono titolo della storia del club. Davanti al proprio pubblico il Borussia Dortmund è stato implacabile: 14 vittorie, un pareggio e una sconfitta. E il Mainz? Per i biancorossi questa Bundesliga sembra già archiviata. Perdono da quattro giornate di fila, nelle quali hanno incassato la bellezza di 13 gol segnandone solamente tre.

Come vedere Borussia Dortmund-Mainz in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-Mainz è in programma sabato alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Mainz visto nelle ultime giornate di campionato non può minimamente pensare di creare problema a questo Borussia Dortmund lanciatissimo, a pochi centimetri dalla gloria. Ipotizziamo una vittoria larga da parte dei gialloneri, che segneranno dai tre ai sei gol approfittando di una difesa che sta facendo acqua da tutte le parti.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Mainz

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Wolf, Süle, Hummels, Ryerson; Brandt, Emre Can, Bellingham; Malen, Haller, Adeyemi.

MAINZ (3-4-2-1): Zentner; Hanche-Olsen, Bell, Fernandes; da Costa, Barreiro, Kohr, Caci; Stach, Ingvartsen; Onisiwo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0