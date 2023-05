Formula Uno, qualifiche GP di Montecarlo: tv, streaming, pronostico

Formula Uno, qualifiche GP di Montecarlo: dopo l’annullamento della gara di Imola si torna in pista per una delle gare più affascinanti del Mondiale

Dopo l’annullamento della gara di Imola della scorsa settimana, il Circus torna a far sentire i motori in quella che sicuramente è una delle gare più affascinanti della stagione. Leclerc gioca in casa, nel Principato.

E come sappiamo, le qualifiche di oggi, potrebbero decidere anche il Gran Premio di domani. Sì, in questo circuito cittadino è quasi impossibile piazzare il sorpasso – quasi, ovviamente – e chi parte davanti a tutti, qualora riuscisse a mettere la testa davanti alla prima curva, allora ha ampie possibilità di tagliare per primo il traguardo. Ma chi parte davanti a tutti? Bene, non si sa. Anche perché le prove libere di ieri hanno detto che le due Ferrari sono vicinissime a Max Verstappen. Così com’è vicinissimo Alonso. Mentre l’altra Red Bull, quella di Perez, ha mostrato dei problemi e stessa cosa dicasi di Hamilton. In poche parole sono in quattro a giocarsi la pole.

Di certo c’è una cosa: che Verstappen un poco favorito è anche per via del tempo di ieri. Ma la Ferrari ha dimostrato davvero di avere un bel passo e poi Leclerc è uno che nel giro secco riesce a tirare fuori il massimo. Alla fine alle spalle del campione del Mondo si è piazzato proprio il padrone di casa, con 65millesimi di secondo di ritorno. Un nulla. Praticamente niente. Quindi le speranze per la casa di Maranello ci sono.

Piccolo incidente, ieri, infine, per Sainz. Che è andato a toccare il muro senza nessuna conseguenza. Oggi anche lui cercherà il colpaccio.

Formula Uno, dove vedere le qualifiche in diretta tv e streaming

Le qualifiche del Gp di Montecarlo, sul circuito cittadino del Principato, sono in programma oggi, sabato 27 maggio, alle ore 16:00. Saranno visibili in diretta tv e in esclusiva sul canale dedicato: Sky Sport F1 HD al canale 207 del telecomando. C’è anche la possibilità di seguirle in streaming, grazie all’applicazione Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Le qualifiche saranno trasmesse in chiaro ma in differita anche su Tv8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it in streaming. Il tutto, in questo caso, a partire dalle 18:00

Il pronostico

Non c’è un reale favorito per la pole. Quei tre che sono davanti, vale a dire Verstappen, Leclerc e Sainz, hanno la reale possibilità domani di partire davanti a tutti. Ecco perché non ci spingiamo sul nome solo: vabbè, uno lo diciamo, e puntiamo su Leclerc. Ci spingiamo però su quello che potrebbe essere appunto il “podio” di questa qualifica. Le due Ferrari più la Red Bull del campione del Mondo. Sì, dovrebbe finire proprio così.