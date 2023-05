I pronostici di sabato 27 maggio: Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di sabato 27 maggio, in campo i principali campionati europei: Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

Riflettori puntati questo sabato in particolare sulla Bundesliga, giunta all’ultima giornata. Il Borussia Dortmund nello scorso turno ha effettuato il clamoroso sorpasso in vetta ai danni del Bayern Monaco e in caso di vittoria in casa sul Mainz privo di particolari motivazioni di classifica potrà festeggiare la vittoria del campionato.

L’ultimo posto per la qualificazione alla prossima Champions League se lo contendono Union e Friburgo. La squadra di Berlino è padrona del suo destino perché ha quattro gol di vantaggio nella differenza reti: una vittoria sul tranquillo Werder Brema dovrebbe valere il prestigioso traguardo.

Pronostici altre partite

Tra l’altro il Friburgo avrà un brutto cliente come l’Eintracht Francoforte, ancora in corsa per la qualificazione alla prossima Conference League, alla pari del Wolfsburg che ha un impegno decisamente più facile in casa contro l’Hertha Berlino già retrocesso. A proposito di zona retrocessione, lo Stoccarda può tirarsi fuori dai guai battendo l’Hoffenheim già al sicuro grazie a un vantaggio di 26 gol sul Bochum nella differenza reti.

L’Augsburg, sempre grazie al discorso sulla differenza reti, ha bisogno di almeno un pareggio in casa del Borussia Moenchengladbach per non dovere dipendere dagli altri risultati.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Inter vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Inter-Atalanta, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Wolfsburg (in Wolfsburg-Hertha BSC, Bundesliga, ore 15:30)

• Stoccarda (in Stoccarda-Hoffenheim, Bundesliga, ore 15:30)

• Lens (in Lens-Ajaccio, Ligue 1, ore 21:00)

• Lione (in Lione-Reims, Ligue 1, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Union Berlino-Werder Brema, Bundesliga, ore 15:30

• Colonia-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 15:30

• Wolfsburg-Hertha BSC, Bundesliga, ore 15:30

• Rennes-Monaco, Ligue 1, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Bochum-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 15:30

• Eintracht Francoforte-Friburgo, Bundesliga, ore 15:30

• Siviglia-Real Madrid, Liga, ore 19:00

• Montpellier-Nizza, Ligue 1, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Borussia Mönchengladbach-Augsburg, Bundesliga, ore 15:30)