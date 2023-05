Bundesliga, i pronostici sull’ultima giornata: si decide il titolo

Bundesliga, si decide tutto in 90 minuti. Con una vittoria il Borussia Dortmund metterebbe fine alla dittatura del Bayern Monaco: pronostici.

Sono passati addirittura 11 anni dall’ultimo titolo del Borussia Dortmund. Basti pensare che in panchina c’era ancora Jurgen Klopp e l’attacco era guidato da un giovane Lewandowski. Da allora la Bundesliga non ha avuto altri padroni all’infuori del Bayern Monaco, che per dieci lunghissimi anni agli avversari ha lasciato solamente le briciole.

I gialloneri ora sono ad una sola vittoria dall’interrompere la dittatura bavarese: sette giorni fa hanno approfittato del clamoroso passo falso casalingo della corazzata di Thomas Tuchel, caduta a sorpresa contro il Lipsia e adesso non più padrona del proprio destino. Sì, perché in cima alla classifica adesso c’è di nuovo il Borussia Dortmund, a +2 su Muller e compagni quando mancano soltanto novanta minuti alla fine del campionato. Il match point la squadra di Edin Terzic ce l’ha davanti al proprio pubblico: in un Signal Iduna Park pieno come un uovo al Borussia gli basterà battere un Mainz senza più obiettivi e reduce da ben quattro sconfitte consecutive per strappare il Meisterschale dalle mani degli eterni rivali. Un pareggio invece potrebbe essere deleterio. In caso di vittoria del Bayern, infatti, Tuchel e i suoi avrebbero la meglio per via del vantaggio abissale nella differenza reti. Ad ogni modo non dovremmo assistere a nessun psicodramma, con il Dortmund che quasi certamente prevarrà sui biancorossi di Bo Svensson e lo farà anche in maniera larga. Potrebbe dunque rivelarsi inutile la probabile affermazione del Bayern Monaco sul Colonia, altra squadra già in vacanza: gara potenzialmente prolifica pure quella del RheinEnergieStadion.

Le previsioni sulle altre partite

Oltre al titolo, nell’ultima giornata di Bundesliga troverà il suo epilogo anche la lotta per il quarto posto. È l’Union Berlino la principale candidata a conquistare l’ultimo piazzamento utile per giocare la prossima Champions League.

I capitolini di Urs Fischer, protagonisti di una stagione memorabile, sono vicinissimi ad un traguardo storico: fino al 2019 non erano mai stati neppure in massima serie e adesso, in caso di vittoria contro un Werder Brema già salvo, si qualificherebbero addirittura per la massima competizione continentale. Il Friburgo ha i loro stessi punti – con un lieve svantaggio nella differenza reti – ma deve andare a vincere in casa dell’Eintracht Francoforte, teoricamente ancora in corsa sia per il sesto che per il settimo posto: si profila una gara da almeno un gol per parte. L’altra squadra che spera nell’Europa è il Wolfsburg, che non dovrebbe avere problemi a liquidare l’Hertha Berlino, già retrocesso aritmeticamente. L’Augsburg è a un solo punto dalla salvezza: i bavaresi hanno tutte le carte in regola per evitare la sconfitta sul campo di un Borussia Monchengladbach senza più obiettivi. Rischia grosso invece lo Schalke 04 penultimo. Che per scongiurare la seconda retrocessione negli ultimi tre anni deve battere il Lipsia – già certo del terzo posto – a domicilio e sperare nelle sconfitte di Bochum e Stoccarda, entrambe a +1 a quota 32 punti. Non è fantascienza un risultato positivo del Bochum contro lo svuotato Bayer Leverkusen, mentre lo Stoccarda di Sebastian Hoeness dovrebbe ottenere la salvezza diretta prevalendo sull’Hoffenheim del suo ex tecnico Pellegrino Matarazzo, salvo matematicamente dalla scorsa giornata.

Bundesliga: possibili vincenti

Union Berlino (in Union Berlino-Werder Brema)

Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Mainz)

Wolfsburg (in Wolfsburg-Hertha Berlino)

Lipsia (in Lipsia-Schalke 04)

Stoccarda (in Stoccarda-Hoffenheim)

Bochum o pareggio (in Bochum-Bayer Leverkusen)

Le partite da almeno un gol per squadra

Borussia Mönchengladbach-Augsburg

Eintracht Francoforte-Friburgo

Colonia-Bayern Monaco

Bundesliga: le partite da almeno tre gol complessivi

Bochum-Bayer Leverkusen

Colonia-Bayern Monaco

Wolfsburg-Hertha Berlino

Lipsia-Schalke 04