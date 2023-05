Bayern Monaco-Lipsia, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Bayern Monaco-Lipsia è una partita della trentatreesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: tv, probabile formazioni, pronostici.

Erano un po’ di anni che in Baviera non erano abituati a delle lotte così serrate. Ed invece questo Meisterschale – in caso di vittoria sarà l’undicesimo titolo consecutivo – dovrà sudarselo il Bayern Monaco. L’ultimo grande ostacolo per i bavaresi si chiama Lipsia, terza forza del campionato che deve ancora blindare il piazzamento Champions.

Con 180 minuti da giocare, la corazzata guidata da Thomas Tuchel è sempre padrona del proprio destino: ancora due vittorie per potersi confermare campione di Germania. La classifica intanto è rimasta immutata dopo l’ultima giornata. Il Borussia Dortmund rimane alle calcagna, continua a rispondere colpo su colpo ai rivali ma non potrà contare soltanto sulle proprie forze a differenza di Muller e compagni. Sempre di un solo punto il distacco tra i campioni in carica e i gialloneri di Edin Terzic, che scenderanno in campo ventiquattr’ore ad Augusta contro l’Augsburg. È in ogni caso tutto nelle mani del Bayern: anche in caso di arrivo a pari punti, ricordiamolo, i bavaresi avrebbero la meglio grazie alla migliore differenza reti. La forbice tra i gol segnati e subiti si è ulteriormente ampliata sabato scorso grazie alla goleada (6-0) rifilata allo Schalke 04, la terza vittoria consecutiva per il Bayern Monaco, il cui problema principale quest’anno è stata l’assenza di continuità.

Il Lipsia deve blindare il terzo posto

Quello che farà visita all’Allianz Arena nel posticipo della penultima giornata di Bundesliga non sarà tuttavia un Lipsia appagato e rilassato, anzi.

I Roten Bullen allenati da Marco Rose hanno vinto sei delle ultime sette partite – compresa la semifinale in gara unica di Coppa di Germania contro il Friburgo – ma hanno bisogno di un altro successo per accedere aritmeticamente alla prossima Champions League. Il divario dalla quinta, il Friburgo, è di cinque punti: se dovesse restare immutato anche dopo questo turno l’obiettivo si potrà dire raggiunto. La gara d’andata tra Bayern Monaco e Lipsia terminò in pareggio (1-1) ma i pluricampioni di Germania in casa non hanno mai perso negli ultimi sei confronti casalinghi con i Roten Bullen. Lo scorso luglio invece fu il Bayern ad imporsi in casa del Lipsia nel match che assegnava la Supercoppa di Germania (3-5).

Come vedere Bayern Monaco-Lipsia in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Lipsia è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Bayern Monaco nel momento più difficile ha ritrovato le proprie certezze e dovrebbe fare sua anche la gara con il Lipsia, ultimo vero ostacolo prima del titolo. Tra l’altro i Roten Bullen non hanno mai brillato quest’anno in trasferta: sono solo settimi per rendimento. Probabile una vittoria rotonda del Bayern in un match da almeno tre gol complessivi: tra queste due squadre infatti raramente si sono viste partite a basso punteggio.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Lipsia

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Sommer; Mazraoui, Pavard, de Ligt, Cancelo; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Gnabry.

LIPSIA (4-4-2): Blaswich; Simakan, Orban, Gvardiol, Henrichs; Szoboszlai, Laimer, Haidara, Forsberg; Nkunku, Werner.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1