West Ham-Chelsea, Premier League: probabili formazioni, pronostici

West Ham-Chelsea è una partita valida per la seconda giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici.

Il primo derby londinese che propone la Premier League 2023-24 è quello tra West Ham e Chelsea, due club reduci da un campionato estremamente deludente.

Gli Hammers, finiti addirittura a lottare per non retrocedere, si sono consolati in extremis con la vittoria della Conference League, sollevata lo scorso giugno verso il cielo di Praga dopo il successo ottenuto in finale ai danni della Fiorentina, mentre i Blues hanno cambiato ben tre allenatori ed hanno chiuso incredibilmente nella parte destra della classifica nonostante gli oltre 500 milioni di euro investiti sul mercato. Nella prima giornata entrambe si sono dovute accontentare di un pareggio: il West Ham stava già assaporando il dolce gusto dei tre punti, ma l’attaccante del Bournemouth Solanke ad otto minuti dalla fine ha riportato sulla terra i tifosi del club di Londra Est. David Moyes, allenatore degli Hammers, nell’intervista post-partita ha tirato in ballo la dea bendata, bollando come “fortunosa” l’azione da cui è originata la rete realizzata dal centravanti rossonero. Il centrocampo sembra non soffrire l’assenza di Rice, l’ex capitano acquistato in estate dall’Arsenal: in attesa di capire se la società riuscirà a resistere all’assalto del Manchester City per Paqueta, è arrivato l’ex Southampton Ward-Prowse, uno dei rinforzi caldeggiati dal tecnico.

Buona la prima per il “nuovo” Chelsea

Pareggio “sfortunato” anche per il Chelsea, che avrebbe meritato di vincere nel big match con il Liverpool (1-1) a Stamford Bridge.

I Blues di Mauricio Pochettino avrebbero voluto battere i Reds anche sul campo dopo averlo fatto già in sede di mercato: Caicedo e Lavia, infatti, alla fine hanno preferito Londra al Merseyside. Buona la prima, insomma, per il tecnico argentino, chiamato a rilanciare la propria carriera e soprattutto a rilanciare il Chelsea, archiviando un’annata da dimenticare. Incoraggiante, ad ogni modo, il fatto che contro una squadra di Klopp i Blues abbiano tenuto quasi sempre la palla (65%): è mancata solo un po’ di cattiveria in area di rigore.

Come vedere West Ham-Chelsea in diretta tv e in streaming

West Ham-Chelsea è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Action (canale 205), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il West Ham tra le mura amiche ha sempre una marcia in più: non a caso non perde con i Blues al London Stadium dal 2021. Ci aspettiamo che la partita la facciano i Blues, apparsi molto propositivi ed ispirati contro il Liverpool ma la loro vittoria non è scontata. Andiamo sul sicuro con il segno gol: entrambe ne segneranno almeno uno per parte.

Le probabili formazioni di West Ham-Chelsea

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Aguerd, Zouma, Emerson Palmieri; Paqueta, Soucek; Benrahma, Fornals, Bowen; Antonio.

CHELSEA (3-4-3): Sanchez; Disasi, Thiago Silva, Colwill; James, Enzo Fernandez, Gallagher, Chilwell; Sterling, Nicolas Jackson, Mudryk.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2