Chelsea-Liverpool, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Chelsea-Liverpool è una partita valida per la prima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici.

Non poteva mancare un big match nella prima giornata della Premier League 2023-24 e la sfida di Stamford Bridge tra Chelsea e Liverpool soddisfa in pieno il palato degli appassionati.

L’obiettivo che si prefissano Blues e Reds è quello di tornare immediatamente ai vertici del calcio inglese, archiviando il prima possibile la scorsa stagione, da dimenticare per entrambe. Il primo anno dell’era post-Abramovich per il Chelsea è stato un autentico disastro: nonostante i 500 milioni di euro spesi nelle due sessioni di mercato ha chiuso addirittura nella parte destra della classifica, lontanissimo dalle posizioni che contano. Un vero e proprio paradosso. Tanta confusione anche per quanto riguarda la guida tecnica: esonerato Tuchel, la gestione di Graham Potter – “acquistato” dal Brighton a settembre – è durata solo pochi mesi, con il club costretto a richiamare l’ex capitano Lampard in qualità di traghettatore fino a fine stagione. Per cambiare rotta, i Blues si sono affidati a Mauricio Pochettino, nella speranza che riesca a replicare ciò che di buono aveva fatto al Tottenham.

Blues e Reds rivali anche sul mercato

La rosa, com’era prevedibile, ha subito innumerevoli cambiamenti: tanti esuberi sono stati ceduti ma la sensazione è che in entrata i pezzi forti debbano ancora arrivare.

Oltre a Nkunku – si è infortunato quasi subito, ne avrà per qualche mese – Disasi e Jackson, potrebbe sbarcare sul Tamigi anche Caicedo del Brighton. Giovedì scorso sembrava che il Liverpool avesse chiuso per il centrocampista ecuadoregno per la cifra record di 127 milioni, ma la volontà del giocatore sarebbe quella di vestire la maglia del Chelsea, che aveva presentato un’offerta simile ai Seagulls. Pochettino e Klopp sono rivali anche sul mercato: i Reds hanno preso Mac Allister e Szoboszlai ma devono sostituire Fabinho ed Henderson, finiti in Arabia Saudita. Il tedesco vuole ripartire dal finale della scorsa stagione, in cui il suo Liverpool ha parzialmente rimediato ai disastri della prima parte, strappando in extremis la qualificazione all’Europa League. Una sola sconfitta per Salah e compagni nel precampionato, maturata contro il Bayern Monaco, mentre il Chelsea è rimasto imbattuto nei test contro Brighton, Newcastle, Fulham e Borussia Dortmund.

Il pronostico

Il nuovo corso Pochettino sembra essere iniziato nel migliore dei modi, con il Chelsea che sembra aver già trovato un’identità precisa. I Blues, così come i Reds, restano in ogni caso due “cantieri aperti” e non è semplice individuare un chiaro favorito. Il tallone d’Achille del Liverpool nella passata stagione sono state le trasferte, dove gli uomini di Jurgen Klopp hanno ottenuto risultati contrastanti. L’aria di Stamford Bridge, al contrario, farà bene ai londinesi, che dovrebbero evitare quantomeno la sconfitta. Gli ultimi quattro testa a testa in campionato sono terminati in parità ed anche questo potrebbe non fare eccezione.

Le probabili formazioni di Chelsea-Liverpool

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Thiago Silva, Colwill, Chilwell; Enzo Fernandez, Andrey Santos; Sterling, Chukwuemeka, Mudryk; Nicolas Jackson.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Konaté, Robertson; Mac Allister, Szoboszlai, Jones; Salah, Luis Diaz, Diogo Jota.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1