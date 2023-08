Brentford-Tottenham, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Brentford-Tottenham è una partita valida per la prima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni, pronostici.

Nel momento in cui scriviamo Harry Kane è stato appena bloccato dal Tottenham mentre era in partenza per la Baviera per sostenere le visite mediche con il Bayern Monaco, che dovrebbe essere la sua prossima squadra. Gli Spurs, dopo aver trovato l’accordo con il club bavarese per una cifra che si aggira attorno agli 85 milioni di sterline, a sorpresa hanno trattenuto il loro ormai ex cannoniere, a quanto pare per un motivo curioso.

Sì, perché sabato il Bayern si contende con il Lipsia il primo trofeo della stagione, la Supercoppa di Germania: secondo quanto riporta Tuttosport, per il proprietario del Tottenham Daniel Levy sarebbe stato insopportabile vedere Kane con un trofeo in mano 24 ore dopo aver cambiato squadra, soprattutto alla luce del fatto di non esserci mai riuscito durante la sua lunghissima permanenza a Londra. L’affare, in ogni caso, si farà. La telenovela dell’estate è terminata ed ai londinesi restano solo 20 giorni di tempo per trovare il sostituto del loro giocatore più forte e rappresentativo, che sarebbe andato in scadenza tra un anno esatto. Non c’è pace, dunque, né per i tifosi Spurs né per il nuovo tecnico Ange Postecoglou, la cui avventura alla guida del club inglese comincia in salita, tra mille interrogativi. L’ex tecnico del Celtic avrà il difficile compito di ricostruire dopo una stagione disastrosa, caratterizzata da tre cambi in panchina e che ha visto il Tottenham chiudere all’ottavo posto, fuori da tutto. L’australiano, intanto, ha apportato le prime modifiche tattiche, diametralmente opposte a quelle del suo predecessore Antonio Conte.

Il Brentford sogna il colpaccio

Nelle amichevoli il Tottenham ha segnato gol a grappoli, perdendo contro West Ham (2-3) e Barcellona (4-2) e battendo 5-1 Lion City Sailors e Shakhtar Donetsk.

L’esordio non è dei più semplici, visto che gli Spurs faranno visita al Brentford, una vera e propria mina vagante nelle ultime due stagioni. Il club di Londra Ovest non ha vinto nessuna delle cinque amichevoli disputate tra luglio e agosto e nella prima parte del campionato dovrà fare a meno del suo cannoniere Ivan Toney, colpito da una pesantissima squalifica per una questione relativa al calcioscommesse. Il tecnico biancorosso Thomas Frank dovrebbe schierare i convalescenti Onyeka e Mbeumo, mentre Postecoglou deve fare a meno degli infortunati Sessegnon, Bentancur, Bryan Gil e Forster.

Come vedere Brentford-Tottenham in diretta tv e in streaming

Brentford-Tottenham è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Distratto dalla vicenda Kane, per il Tottenham si prospetta una gara complicata, in uno dei campi più ostici della Premier League. Non è da escludere che il Brentford eviti quantomeno la sconfitta in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Brentford-Tottenham

BRENTFORD (4-3-3): Flekken; Hickey, Pinnock, Mee, Roerslev; Jensen, Onyeka, Damsgaard; Mbeumo, Dasilva, Schade.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, van de Ven, Romero, Emerson Royal; Hojbjerg, Skipp; Son, Solomon, Kulusevski; Richarlison.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2